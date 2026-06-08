Activada la fase 1 del Plan de Emergencias por el incendio forestal en un paraje de Castillejos (Huelva)

Incendio forestal en Villanueva de los Castillejos. - PLAN INFOCA

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencia por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan por la evolución del incendio forestal declarado a las 13,15 horas de este lunes 8 de junio en el paraje Los Turbios --aunque en un primer momento informaban del paraje Ribera del Aserrador-- en Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Así, según ha indicado el consejero en su cuenta de X, consultada por Europa Press, donde ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y prudencia" ante "la preocupación de vecinos y vecinas por el incendio forestal visible desde distintos puntos del municipio", toda vez que ha señalado que "actualmente no hay riesgo para la población" y que se sigue "trabajando y coordinando la respuesta operativa".

Esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.

Sanz ha señalado que en estos momentos trabajan en la zona 19 medios aéreos y más de 110 efectivos terrestres, incluyendo autobombas, retenes y camiones, destinados a sofocar el incendio lo antes posible.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, municipio más cercano al paraje --aunque pertenece territorialmente a Villanueva de los Castillejos--, su alcaldesa, María Eugenia Limón, ha emitido un mensaje por redes sociales en el que subraya que los efectivos están actuando "especialmente en el perímetro comprendido entre la finca Los Lirios y la finca La Mediana, con el objetivo de estabilizar la situación lo antes posible".

Limón ha pedido "tranquilidad a toda la población" y agradece el "enorme esfuerzo que están realizando todos los profesionales de extinción desplegados en la zona", toda vez que ha pedido "máxima precaución y evitar desplazamientos en el área afectada".

Igualmente, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé han recordado que el Camino del Matuloso permanece cortado por la Guardia Civil "para garantizar la seguridad y facilitar las labores de extinción".

Se trata de un incendio en municipios cercano a Alosno, donde se declaró otro incendio el pasado jueves, que se ha dado por extinguido en la noche de este domingo, y cuyo fuego afectó también al término municipal de Villanueva de los Castillejos, así como al de Gibraleón, de forma que llegó a calcinar alrededor de mil hectáreas, principalmente en el término de Alosno.