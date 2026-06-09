Desalojan de forma preventiva a 26 personas más en el término de Gibraleón (Huelva) por el incendio de Castillejos

Columna de humo por Gibraleón provocada por el incendio que se originó este lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos. - María José López - Europa Press

GIBRALEÓN (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado del desalojo de 26 personas de la urbanización Venta de los Cazadores, en el término municipal de Gibraleón (Huelva), por el incendio que se originó este lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos y que afecta también a San Bartolomé de la Torre.

Así lo ha indicado Sanz en su cuenta de X, consultada por Europa Press, en la que ha señalado que el Plan Infoca trabaja en el flanco izquierdo del incendio --zona con más potencial de vegetación--, en la cabeza --próxima a Gibraleón-- y cola --zona del inicio del incendio-- "para eliminar las reactivaciones que se preveían y que están producidas por el aumento en la velocidad del viento, lo que hace más visible las columnas de humo".

De otro lado, la Dirección General de Tráfico (DGT) alertó a primera hora de la tarde del corte de un tramo de la N-431, en el entorno de Gibraleón, y en la zona del puente del río Odiel. La DGT ha indicado en su web que el corte afecta a los puntos kilométricos 90.5 al 93 en ambos sentidos, desde el cruce de los Cazadores hasta la entrada de Gibraleón.

Por su parte, el Ayuntamiento de Gibraleón ha señalado que "con el cambio de la intensidad y dirección del viento se reactivan los distintos puntos del incendio que ya estaban contenidos" y ha informado de que se ha procedido a evacuar fincas y granjas próximas a cruce de Los Cazadores y mantiene habilitado el pabellón municipal de deportes para albergar a las personas afectadas.

Además, ha agradecido su colaboración "al grupo de tractoristas que se ha ofrecido a prestar ayuda a los afectados así como a los distintos colectivos, asociaciones, hermandades y empresas que se han puesto a disposición del Ayuntamiento para ayudar", al tiempo que recomienda "prudencia a todas las personas que sienten curiosidad y se acercan al puente del río Odiel".

También el Consorcio de Bomberos continúa trabajando en la zona con medios de los parques de Alosno, Punta Umbría y San Juan del Puerto, y señala que había "dos puntos sensibles" dentro del incendio a primera hora de la tarde, uno en la A-435 frente al cruce de los cazadores --en el término de Gibraleón--, donde están trabajando y el otro a la altura del puente del río Odiel, en la cabecera del incendio, donde hay una balsa de eucaliptos alrededor y en la zona trabaja el personal con cuatro camiones.

AYUNTAMIENTOS PIDEN "TRANQUILIDAD"

De otro lado, los ayuntamientos de Villanueva de los Castillejos y San Bartolomé de la Torre han emitido un mensaje conjunto de "tranquilidad" en sus redes sociales, consultada por Europa Press, en el que señalan que ante "las nuevas cortinas de humo que pueden observarse", informan de que "los medios de extinción ya están actuando en los focos que se han reactivado en la zona del incendio", debido al viento.

En este sentido, apuntan que "todos los recursos continúan trabajando y la situación se mantiene bajo vigilancia permanente", por lo que piden a la población "calma" y que "sigan siempre las indicaciones de los servicios de emergencia", toda vez que el Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos han apuntado que "la población se encuentra fuera de peligro y todos los esfuerzos están volcados en proteger nuestro entorno y evitar la propagación del fuego".

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Huelva capital han informado, pasadas las 16,00 horas, de que "en estos momentos es visible desde distintos puntos de la ciudad una columna de humo procedente" del incendio, por lo que mantiene "contacto permanente" con el 112 y el Plan Infoca, "por si fuese necesaria la intervención de los bomberos municipales como apoyo al operativo". Asimismo, ha recordado "la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección y consultar únicamente canales oficiales".

3.600 HECTÁREAS

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este martes de que la superficie afectada ha aumentado ya a las 3.600 hectáreas. Por ello, se encuentra activado en fase de emergencia, situación operativa 1.

En las labores de extinción trabajan actualmente alrededor de 250 efectivos de EMA Infoca, un operativo integrado por más de 350 personas y 23 medios aéreos, además de solicitar dos más al Estado. Infoca ha desplazado cinco autobombas, nueve helicópteros, seis semipesados y tres pesados --uno del Ministerio para la Transición Ecológica--, cuatro aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros, tres anfibios pesados --del Ministerio-- y dos aviones de coordinación, un buldócer, la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y la Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (Unasif).

EMA 112 atendió desde las 13,00 horas del lunes 161 llamadas que alertaban de un incendio en el entorno de la carretera A-495, a la altura del kilómetro 22. Desde el 112 se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta y a la Policía Local.

En este sentido, el consejero ha explicado que el incendio se origina sobre las 12,59 horas de este lunes y que se desarrolla sobre un "intensísimo viento" con rachas de hasta 40 kilómetros por hora de noroeste y "con una muy alta carga de combustible, pasto y matorral, que generó una tasa de crecimiento del incendio "verdaderamente llamativa". De este modo, el incendio calcinaba "200 hectáreas por hora", por lo que "recorrió muy rápidamente en sus primeras horas influenciado por el viento".