Desarticulado en Huelva un entramado acusado de defraudar 150.000 euros en prestaciones del SEPE con tres detenidos

Uno de los detenidos por un presunto fraude al SEPE. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la operación 'Sepillo', han desarticulado un entramado criminal presuntamente dedicado al fraude en el cobro de prestaciones gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por lo que han sido detenidas tres personas.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, las investigaciones permitieron detectar la existencia de una organización que, presuntamente, obtenía prestaciones públicas de manera fraudulenta mediante la utilización de certificados digitales y la usurpación de identidad de terceras personas. El perjuicio económico ocasionado supera los 150.000 euros.

Los agentes comprobaron que los fondos obtenidos eran retirados principalmente a través de cajeros automáticos y posteriormente canalizados fuera de España mediante diferentes mecanismos de envío de dinero. Además del perjuicio causado al SEPE, se han identificado a más de 70 víctimas de distintas nacionalidades cuyas identidades habrían sido utilizadas sin su consentimiento para la obtención fraudulenta de dichas prestaciones.

REGISTRO EN LUCENA DEL PUERTO

Como resultado de la fase de explotación de la operación, llevada a cabo el pasado 10 de junio, se practicó una entrada y registro en un inmueble de Lucena del Puerto, donde fueron intervenidos diversos equipos electrónicos, dispositivos de almacenamiento de información relacionados con la actividad investigada y un vehículo.

Por ello hay tres detenidos a los que se les atribuyen, presuntamente, los delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Huelva, de forma conjunta con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional, bajo la dirección de la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Moguer.

En los registros participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con el esclarecimiento completo de los hechos y la localización de activos procedentes de la actividad delictiva.