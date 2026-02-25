Desmantelan una plantación ilegal de marihuana en Huelva con 80 plantas y un hombre detenido

Plantación de marihuana desmantelada en Huelva. - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Huelva ha desmantelado una plantación ilegal de marihuana, que albergaba 80 plantas, localizada en el interior de una vivienda de la Barriada de la Navidad de Huelva. La operación se ha saldado, además, con la detención de un hombre.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa, la investigación se inició tras tener conocimiento de la posible existencia de un cultivo 'indoor' en un inmueble, donde se percibía un fuerte olor a marihuana, comprobándose que la instalación eléctrica había sido manipulada para abastecer de energía la plantación de forma fraudulenta.

Por ello, se estableció un dispositivo por parte de los agentes y tras diversas gestiones policiales culminó con la obtención de la correspondiente autorización judicial para la diligencia de entrada y registro de la vivienda.

En el registro se incautó de más de 80 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento y floración, donde también desmanteló la precaria conexión ilegal enganchada a la red eléctrica que generaba un gran riesgo de incendio.

Como resultado de la investigación, fue detenido un hombre al cual se le imputan delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, y ha sido puesto a disposición judicial.