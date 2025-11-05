El Destino Huelva refuerza su presencia en el mercado británico en la World Travel Market

HUELVA/LONDRES 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, está presente un año más en la feria World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebra del 4 al 6 de noviembre. El objetivo principal es afianzar uno de los principales mercados emisores internacionales, como es el británico, además de abrirse a otros nuevos, teniendo en cuenta que es una de las ferias internacionales más importantes del sector de los viajes y el turismo en Europa.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la diputada de Turismo de la Diputación y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, junto con técnicos de la agencia, representantes del Ayuntamiento de Lepe y empresarios hoteleros de la provincia de Huelva, están presentes estos días en Londres en una feria donde la provincia onubense se presenta como "un destino ideal para vivir experiencias inolvidables, con sus tesoros de naturaleza y gastronómicos como principal reclamo para el viajero".

El turismo vinculado a la naturaleza, con el nordic walking o marcha nórdica, así como el birdwatching --avistamiento de aves-- con el Espacio Natural de Doñana como principal reclamo, conforman una variada y atractiva oferta para atraer al viajero del Reino Unido. Igualmente, el segmento del golf, principal producto desestacionalizador, que ofrece ocho campos de golf en la provincia de Huelva, además del sol y playa acaparan las principales demandas de turistas británicos hacia el destino Huelva.

El stand de la provincia de Huelva se encuentra dentro del espacio habilitado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública para el Turismo de Andaluz. Con más de 3.800 expositores de 180 países y la previsión de superar los 43.000 visitantes profesionales, la World Travel Market es una cita clave en la agenda internacional de la Agencia Destino Huelva.

Además de la presencia en la World Travel Market y coincidiendo con las fechas de celebración de la misma, entre el 3 y el 9 de noviembre, en el marco del convenio de colaboración para acciones especiales entre la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la Agencia Destino Huelva, se está llevando a cabo una "potente campaña de publicidad" bajo el mensaje 'Érase una Vez... La Provincia de Huelva', en distintos espacios exteriores de Londres repartida en 44 pantallas digitales que estarán dispuestas en Picadilly Circus y en otros espacios de exterior y estaciones de metro de Londres.

Paralelamente, el aeropuerto de Faro, entrada principal de visitantes internacionales hacia la provincia, está siendo también escenario de la propia campaña durante los meses de octubre y noviembre, coincidiendo con la temporada de touroperación de golf en la que el Destino Huelva acoge a miles de aficionados europeos que eligen la provincia de Huelva para disfrutar de este deporte, así como de las buenas instalaciones hoteleras y experiencias, bajo un clima excepcional en comparación con sus destinos de origen.