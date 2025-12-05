Detenida una pareja acusada de robar en viviendas de Huelva objetos de valor y documentación para uso fraudulento

Vehículo de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Punta Umbría (Huelva) como supuestas autoras de los delitos de robo con fuerza en viviendas, estafa, usurpación de estado civil y hurto de joyas, ya que, además, con la documentación sustraída contrataban servicios de telefonía y adquirían terminales de alta gama, generando grandes deudas a los titulares.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la Operación 'Odiel 61 Cohete' comenzó al conocerse el robo en el interior de una vivienda de Huelva, donde los supuestos autores, además de sustraer aparatos electrónicos, joyas y dinero, se apoderaron de documentación personal y tarjetas bancarias de los moradores, haciendo uso de ellas posteriormente.

De hecho, llegaron a usurpar la identidad con la documentación sustraída para contratar servicios de telefonía y adquirir terminales móviles de alta gama, generando a la perjudicada deudas elevadas con las compañías telefónicas, que le están siendo reclamadas.

A su vez, cometieron otros delitos contra el patrimonio, como el hurto de varias cadenas de oro por valor de 30.000 euros en una joyería de Cartaya el pasado verano, haciendo uso nuevamente de la documentación personal robada en la vivienda, para la venta de las joyas en establecimientos de compro-oro.

Por el momento, se ha recuperado en torno al valor de 10.000 euros en cadenas de oro, no descartando la localización del resto del oro sustraído, así como la detención de otros implicados. Las personas detenidas y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial pertinente.