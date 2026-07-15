Detenida una persona por dos hurtos cometidos por el procedimiento del tirón en Chucena (Huelva)

Una persona detenida por varios hurtos por el procedimiento del tirón en Chucena (Huelva). - GUARDIA CIVIL DE HUELVA

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de dos delitos de hurto por el procedimiento del tirón cometidos el pasado 30 de junio en la localidad de Chucena (Huelva) a personas vulnerables, siendo esclarecidos en menos de 24 horas.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando el presunto autor sustrajo mediante el procedimiento del tirón los bolsos de dos vecinas de la localidad, utilizando un turismo que dejaba estacionado en las inmediaciones, con el motor en marcha, emprendiendo la huida a gran velocidad tras apoderarse de los efectos.

Por ello, tras tenerse conocimiento de lo sucedido, se inició una investigación para identificar y localizar al responsable, llevándose a cabo diversas gestiones y servicios operativos.

Las víctimas habían sido seleccionadas por su especial vulnerabilidad, tratándose de una persona que se desplazaba en silla de ruedas y otra con una discapacidad reconocida del 80%.

Finalmente se ha localizado tanto el vehículo utilizado como al presunto responsable, recuperándose además parte de los efectos sustraídos. El detenido y las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil recuerda que en caso de ser víctima de un robo o hurto es "importante mantener la calma, no enfrentarse al autor para evitar riesgos, intentar recordar el mayor número posible de detalles sobre su aspecto físico, vestimenta, dirección de huida o vehículo utilizado" y comunicar los hechos de inmediato a través del teléfono 062.