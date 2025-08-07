Detenida una persona por estafar casi 8.000 euros a empresas cárnicas en la sierra de Huelva

Agentes de la Guardia Civil detenien a un hombre por estafar a empresas cárnicas de Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en El Puerto de Santa María (Cádiz), acusado de estafar casi 8.000 euros a empresas cárnicas de la sierra de Huelva, ya que realizaba encargos, remitiendo a los empresarios o encargados justificantes bancarios falsificados.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, las investigaciones comenzaron al recibirse varias denuncias de empresarios de industrias cárnicas Hinojales, Aracena y Corteconcepción, ya que habían realizado venta de sus productos a un tercero no llegando a recibir el cobro de los mismos.

Tras gestiones practicadas, se llegó a conocer que el estafador, habría usado un 'modus operandi' muy similar en la mayoría de los delitos investigados consistente en ponerse en contacto con personas de las empresas perjudicadas para solicitar la compra de productos cárnicos de alto valor, siendo habitual el requerimiento de jamones y paletas cien por cien de bellota, utilizando para ello medios de comunicación telemática.

Una vez encargados los productos, esta persona simulaba su pago remitiendo a los perjudicados justificantes bancarios con supuestas transferencias que resultarían ser fraudulentas, suplantando incluso la identidad de terceros. Identificada esta persona, una vez detenida, se pudo verificar que le constaban seis requisitorias judiciales, por delitos similares.

Estos hechos han causado "una gran alarma social" entre los empresarios de la zona, los cuales han sido engañados, ya que el varón tiene altos conocimientos del sector cárnico, suponiendo un perjuicio económico a las empresas perjudicadas de un total de casi 8.000 euros, así como más de 9.500 euros relacionados con dos delitos de estafa en grado de tentativa que no llegaron a consumarse.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Aracena y el Equipo ROCA 1. El detenido ha sido acusado de cinco delitos de estafa, dos de estafa en grado de tentativa, cuatro delitos de falsificación de documento privado y tres delitos de suplantación de identidad. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Desde la Guardia Civil se recomienda verificar la identidad de las empresas que compren los productos y a ser posible, comprobar que los pagos se han recibido en la cuenta bancaria correctamente.