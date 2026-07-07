Detenida una persona en Punta Umbría (Huelva) por presuntamente vender droga por el método de "tele-coca"

Cuartel de la Guardia Civil de Punta Umbría (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública, ya que presuntamente usaba el método de 'tele-coca' para vender droga. Al varón también se le imputa un delito de desobediencia grave hacía agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones al no obedecer las órdenes de los agentes poniendo en peligro a uno de ellos.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, este operativo forma parte de los servicios de intensificación que la Guardia Civil de Punta Umbría (Huelva) lleva a cabo para la lucha contra el tráfico de drogas y otras sustancias perjudiciales para la salud.

Los agentes averiguaron que el vendedor de la droga, actuaba como punto de venta móvil, conocido como 'tele-coca', realizando la venta de las sustancias estupefacientes en diferentes ubicaciones de la vía pública, desplazándose para ello con un ciclomotor eléctrico, tras aviso telefónico de los compradores.

Por ello, tras centrar las investigaciones en esta persona, fue sorprendido efectuando un "pase" de droga a otro individuo, dándose a la fuga en su ciclomotor teniendo incluso que apartarse uno de los agentes para no ser atropellado, a pesar de los requerimientos efectuados para que detuviera la marcha.

Finalmente fue detenido en las inmediaciones de su domicilio. Al comprador se le intervinieron varios gramos de hachís, quedando probada la venta de la droga.