Detenidas cinco personas en un operativo con más de 2.600 artículos falsificados intervenidos en la provincia de Huelva

Artículos intervenidos por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de un operativo dirigido a combatir la distribución y comercialización de productos falsificados en la provincia de Huelva, ha llevado a cabo diversas actuaciones que han permitido la detención de cinco personas y la intervención de más de 2.600 artículos que "vulneraban los derechos de propiedad industrial".

Según ha concretado este viernes el instituto armado en una nota, en el marco de este operativo se han llevado a cabo dos entradas y registros domiciliarios, autorizados judicialmente, en las localidades onubenses de Lepe y Ayamonte, donde han sido detenidas las referidas cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial.

Durante los registros se intervinieron 900 artículos textiles, entre camisetas, pantalones, calzado, bolsos y cinturones de conocidas marcas, además de 250 envases de perfume, 4.425 euros en efectivo, diversa documentación, 50 dispositivos electrónicos tipo 'vapers', "numerosos logotipos falsificados de marcas de reconocido prestigio preparados para ser estampados sobre prendas de vestir", además de un permiso de conducir y un pasaporte falsificados.

Las investigaciones continúan y no se descartan "nuevas detenciones", según avanzan desde la Guardia Civil. Además, se han realizado varios dispositivos de control en las principales vías de acceso a Matalascañas, siendo inspeccionados varios vehículos que transportaban mercancía, y se han localizado "numerosos bultos que contenían prendas deportivas, camisetas, pantalones, zapatillas y equipaciones de selecciones nacionales y clubes de fútbol de primer nivel", que en todos los casos reproducían "de forma fraudulenta marcas de reconocido prestigio".

Los ocupantes de los vehículos no pudieron acreditar la procedencia legal de la mercancía transportada, por lo que se procedió a la aprehensión de un total de 1.758 prendas falsificadas y se propusieron las correspondientes sanciones a la ley en materia de contrabando. También fueron intervenidos logotipos y distintivos destinados a ser adheridos a prendas sin marca para simular productos originales.

En la operación de Lepe y Ayamonte ha intervenido el Equipo de Policía Judicial de Ayamonte, y en Matalascañas la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Torre la Higuera, siendo intervenidos hasta 2.658 artículos falsificados.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil reivindica que "refuerza su compromiso en la lucha contra los delitos contra la propiedad industrial, protegiendo tanto a los consumidores como a las empresas perjudicadas por la comercialización de productos falsificados".

Asimismo, recuerda que este tipo de mercancías "carece de los controles de calidad y seguridad exigidos, pudiendo suponer un riesgo para la salud de los consumidores y ocasionando un importante perjuicio económico al comercio legal y a los titulares de las marcas afectadas".