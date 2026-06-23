Detenidas cuatro personas tras desmantelar un punto de venta de droga "muy activo" en Chucena (Huelva)

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas, constándole a una de ellas antecedentes por hechos similares. Los detenidos, residentes en Chucena (Huelva), vendían la droga en su domicilio, llegando a producirse "una gran alarma social" en la población por dicha actividad ilícita. Realizaban numerosas transacciones de droga aun conviviendo en el domicilio con dos menores de corta edad.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la denominada Operación Condal 71 LISA comenzó al tenerse conocimiento del tránsito de numerosas personas drogodependientes, tanto de la localidad como de municipios aledaños, a dicha vivienda llegándose a comprobar cómo los moradores por la puerta trasera realizaban las entregas tras aviso telefónico por parte de los compradores.

Los presuntos autores tomaban muchas precauciones de seguridad referentes a la presencia de personas o vehículos sospechosos que no fueran de la zona. Por ello, comenzaron a salir del domicilio a vender las dosis de las drogas demandadas por los consumidores y hacían la transacción a escasos metros del domicilio, portando una o dos dosis y escaso dinero en efectivo.

Tras servicios de vigilancia, se llegaron a contabilizar casi un centenar de transacciones de sustancias estupefacientes, procediéndose a la detención de cuatro personas y desarticulando por completo el punto de venta de droga, el cual se encontraba a escasos metros de dos zonas de ocio y recreo, de un centro docente y del polideportivo municipal de la localidad, lo que había generado "una gran alarma social" con reiteradas alteraciones de orden público. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de La Palma del Condado.