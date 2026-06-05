Detenidas dos personas y desmantela una organización dedicada al robo con fuerza en comercios de Huelva

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado a los dos principales autores de una organización delictiva especializada en robos con fuerza en establecimientos comerciales de diversas localidades de Huelva, consiguiendo a finales del mes de mayo la detención de uno de ellos, mientras que la otra persona, al ser menor y estar localizado, se ha puesto en conocimiento de Fiscalía de Menores.

Según ha indicado el instituto armado en una nota de prensa, la denominada operación "cajaser" se inició el pasado mes de marzo tras detectarse un incremento de robos en locales, que había generado gran alarma social entre los comerciantes de hostelería de la provincia.

El modus operandi de la organización comenzaba con la sustracción de vehículos, que posteriormente empleaban como medio de transporte logístico para perpetrar los robos.

Las investigaciones realizadas, han permitido determinar la presunta participación de dos personas en un robo que tuvo lugar el pasado mes de marzo en un local de Trigueros, consiguiendo sustraer la caja registradora con más de 1.200 euros en efectivo.

Tan solo dos días después, perpetraron tres robos más en la localidad de Mazagón, consiguiendo un botín de más de 4.300 euros en efectivo y al día siguiente, asaltaron un nuevo establecimiento en Palos de la Frontera, sustrayendo más de 2.000 euros en efectivo, además de varios terminales móviles y las llaves de un vehículo, con el que posteriormente emprendieron la huida.

La actividad delictiva de esta banda continuó durante el mes de abril, con la comisión de otros tres robos con fuerza en establecimientos de la localidad de Mazagón, sustrayendo además de dinero en efectivo, diferentes productos perecederos por valor de 1900 euros.

Con esta operación, la Guardia Civil ha desmantelado por completo esta organización delictiva, logrando el esclarecimiento de ocho delitos en las localidades de Mazagón, Palos de la Frontera y Trigueros, con un beneficio económico superior a los 12.000 euros, entre dinero en efectivo y efectos sustraídos. Además, se ha recuperado la totalidad de los vehículos robados por la banda, que han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Las investigaciones han sido dirigidas por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Palos de la Frontera. Las diligencias instruidas y la persona detenida han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial que entiende de la causa, mientras que el menor identificado ha sido puesto en conocimiento de Fiscalía de Menores.