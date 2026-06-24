Detenido un clan familiar especializado en hurtos en supermercados de Huelva, Sevilla y Cádiz

Cuartel de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete personas del mismo clan familiar pertenecientes a un grupo itinerante con sede en un barrio de Sevilla como presuntos autores de numerosos delitos de hurtos en supermercados y establecimientos públicos de Huelva, Sevilla y Cádiz.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la operación 'Tartessos 37-Panier' se inició a mediados del pasado mes de mayo tras dos hurtos llevados a cabo en un supermercado de la localidad de Valverde del Camino (Huelva), logrando la sustracción de seis carros repletos de productos exclusivos, tales como aceite de oliva virgen extra, jamón ibérico, marisco, etc., por valor de 4.200 euros. Los autores tenían establecido el reparto de funciones y asunción de roles de cada uno de ellos durante las actuaciones.

Con el mismo 'modus operandi' se produjeron seis hurtos más en establecimientos de Aracena (Huelva), Jabugo (Huelva), Pilas (Sevilla) y Arcos de la Frontera (Cádiz), generando alrededor de 11.600 euros de pérdidas a los propietarios de los comercios afectados.

Tras lograrse la identificación de los implicados en los hurtos, fueron detenidas siete personas de un mismo clan familiar en Sevilla. Los detenidos y las diligencias instruidas, han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Valverde del Camino (Huelva).