Detenido con cuatro kilos de hachís en su coche cuando circulaba a gran velocidad por el centro de Huelva

Hachís intervenido a un conductor en Huelva cuando circulaba a gran velocidad por el centro de la ciudad - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Huelva ha detenido a un hombre acusado de un delito contra la salud pública que fue interceptado con cuatro kilos de hachís en su vehículo cuando circulaba a gran velocidad por el centro de la ciudad.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la actuación se inició tras detectar la prensencia de un vehículo que circulaba a gran velocidad y realizaba maniobras peligrosas poniendo en riesgo la seguridad del resto de usuarios de la via.

Tras dar el alto al vehículo, los agentes comprobaron al identificar al conductor que mostraba una actitud nerviosa, por lo que realizaron un registro de seguridad en el que encontraron cuatro kilos de hachís distribuidos en 40 paquetes ocultos en una bolsa situada en el asiento del copiloto.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para tramitar el correspondiente atestado y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huelva.