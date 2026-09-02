Detenido en Rociana (Huelva) un "peligroso delincuente" que intentó atacar a dos agentes con un machete

Coche de la Guardia Civil en la provincia de Huelva. - GUARDIA CIVIL

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre considerado como un "peligroso delincuente" como presunto autor de diez delitos de robo con fuerza, robo con violencia y atentado contra agente de la autoridad cometidos durante el mes de agosto en Rociana del Condado (Huelva). Durante la actuación policial, el detenido tuvo que ser neutralizado por disparos en las extremidades inferiores cuando intentó agredir a un agente con un machete, al igual que intentó agredir el día anterior a un policía local.

Así lo ha indicado el Instituto Armado en una nota, en la que ha señalado que esta persona es "extremadamente agresiva" y le constan "numerosos antecedentes", por lo que ha pasado casi 11 años en prisión por cuatro condenas diferentes.

Explican desde la Guardia Civil que el hombre quedó en libertad el pasado mes de enero y estaba generando "gran alarma social y temor" entre los vecinos de la localidad de Rociana del Condado, "especialmente con el colectivo más vulnerable", a las que "elegía como víctima empleando violencia física a la vez que amenazaba mostrando armas blancas e incluso armas de fuego".

Indican que la última actuación policial que se tuvo con el detenido fue el lunes 31 de agosto, cuando agentes de la Policía Local de esta localidad acudieron a comprobar el aviso de un ciudadano por un posible robo en interior de su vivienda y fue sorprendido por las inmediaciones portando un machete de grandes dimensiones.

En este punto, señala el Instituto Armado que el detenido "no dudó en hacer uso del mismo para atacar al agente", que logró esquivar la agresión y "obligó a su compañero a efectuar disparos disuasorios al aire", momento que emprendió la huida.

Con el objetivo de detener y poner a disposición de la autoridad judicial a esta persona, durante la noche del 1 de septiembre la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo especial de búsqueda y localización. Al percatarse de la presencia policial y "consciente del riesgo inminente de ser detenido", el hombre hizo de nuevo uso de su machete "de grandes dimensiones" y atacó, en esta ocasión, a uno de los guardias civiles para "intentar eludir la acción policial".

Ante el riesgo "inminente", el agente hizo uso de su arma reglamentaria para repeler el ataque y reducir al agresor, al que causó heridas por impacto de balas en su pierna y consiguió neutralizar y detener de forma segura.

Las diligencias instruidas, junto con la persona detenida, serán puestas a disposición de la Autoridad Judicial en el plazo más breve que le sea posible. El dispositivo ha sido coordinado por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Almonte, en colaboración con Policía Judicial y las patrullas de seguridad ciudadana de Rociana del Condado.