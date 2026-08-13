Detienen a un hombre por dañar merlones de la muralla de Niebla (Huelva) tras subirse a una de las torres

Torre de la Muralla de Niebla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

NIEBLA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en colaboración con la Policía Local de Niebla (Huelva), ha detenido al presunto autor de los daños ocasionados en varios merlones de la muralla medieval de Niebla.

Según ha indicado la Junta en una nota, los hechos se produjeron el pasado domingo 9 de agosto, en pleno dispositivo por el incendio forestal declarado en el término municipal. Supuestamente esta persona accedió a una de las torres situadas junto a la Puerta del Socorro, integrada en el conjunto monumental de Niebla, que está declarado Bien de Interés Cultural con la tipología de Monumento.

Una vez allí, empleó la fuerza física para destruir varios merlones de la torre y diversos fragmentos del paramento arquitectónico cayeron por la parte exterior de la muralla, cerca de varios transeúntes, con el consiguiente riesgo para su integridad física, señala la administración andaluza.

Los hechos fueron grabados en vídeo por vecinos y transeúntes, quienes dieron la voz de alarma y las imágenes alcanzaron rápidamente una amplia difusión en las redes sociales y generaron "una notable preocupación entre la población".

Tras recibir la comunicación de los hechos por parte del Ayuntamiento, la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte inició las actuaciones correspondientes y los puso en conocimiento de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que abrió una investigación.

Las imágenes difundidas y las demás diligencias practicadas permitieron identificar y localizar al presunto responsable. Posteriormente, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de daños contra el patrimonio histórico y a su puesta a disposición de la autoridad judicial.

La Junta ha destacado que la coordinación entre la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Policía Local de Niebla ha permitido ofrecer "una respuesta rápida" ante unos hechos que afectaron a uno de los conjuntos medievales más relevantes de Andalucía.

ESPECIAL RELEVANCIA POR EL INCENDIO

Asimismo, remarca que la actuación "cobra especial relevancia" por haberse desarrollado en un contexto de "elevada exigencia operativa", debido al despliegue de recursos destinados a la extinción del incendio que afecta a la localidad de Niebla y a otros puntos de la provincia de Huelva.

La Junta ha subrayado que la protección del patrimonio histórico andaluz constituye "una prioridad para las administraciones públicas". La respuesta institucional ante estos hechos tiene como finalidad esclarecer lo sucedido, depurar las posibles responsabilidades, favorecer la reparación de los daños y preservar un legado cultural esencial para la identidad colectiva de Andalucía.