Díaz (Cs-Huelva): "Ciudadanos es garantista con Doñana en Europa y con la reforma del Plan de la Corona Norte"

HUELVA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Ciudadanos (Cs) por Huelva y portavoz adjunto del grupo liberal en el Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha defendido que "Ciudadanos está siendo garantista con Doñana en la Eurocámara" y ha asegurado que "lo va a ser también con la seguridad hídrica y jurídica que necesitan los agricultores", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Díaz ha abundado en que la posición del grupo liberal y de Ciudadanos en el Parlamento Europeo es "responsable" con la sostenibilidad de Doñana, "en tanto que los mecanismos que Europa emplea son una salvaguardia para el sostenimiento del equilibrio hídrico natural de Doñana".

Asimismo, ha dicho que "mantener abiertas las quejas sobre la situación medioambiental del Parque Nacional de Doñana en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo permitirá ver qué hicieron mal el PSOE e Izquierda Unida, cuando gobernaba con los socialistas en Andalucía en la novena legislatura, para motivar la sentencia del Tribunal Europeo por el estado en el que se encontraba el espacio natural en el año 2014".

El portavoz adjunto de la formación naranja en la Cámara andaluza ha añadido que "este procedimiento permitirá, igualmente, comprobar en Europa el buen hacer del actual Gobierno de Andalucía para preservar el parque nacional, que ha destinado el mayor presupuesto que ha recibido nunca Doñana".

Así, Díaz ha apuntado que, "precisamente, durante los años de coalición de izquierdas fue cuando más bajó la inversión en el Parque Nacional, un 20 por ciento menos que en toda la historia, concretamente hasta 11,4 millones de euros en 2013, frente a la inversión del Gobierno de Cs, que ha subido esa cantidad, destinando 17 millones de euros a la restauración del incendio de Las Peñuelas y 6,6 millones para mejora de la biodiversidad".

El parlamentario onubense se ha referido también a las inversiones realizadas para cumplir con la Directiva Marco del Agua, con actuaciones como la nueva depuradora de Matalascañas o la de Mazagón.

"Resulta paradójico que los partidos de los gobiernos que no cumplieron con Doñana sean ahora los que se están oponiendo a que los agricultores que tienen derechos históricos pero que, por un mal hacer y peor ejecución del Plan de la Corona Norte, no puedan tener su suelo agrícola regable", ha criticado Díaz, que ha asegurado que "vamos a sacar adelante la ley de reforma del Plan de la Corona Norte, si no ahora porque se acabe la legislatura, en la siguiente".

En este sentido, el diputado andaluz ha aseverado que "estos cultivos, que no se van a ampliar, porque sólo se trata de reconocer unos derechos históricos, se van a regar con agua en superficie cuando Sánchez cumpla con la Ley del Trasvase del Condado, aprobada en diciembre de 2018, y ejecute las obras de interés general que todos estamos esperando y Ciudadanos defiende".

En este punto, se ha mostrado convencido de que "mantener abiertas las quejas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo supone una oportunidad para que Europa conozca que Sánchez y su socio están incumpliendo con la Ley del Trasvase que, junto al Plan de la Corona Norte, respetando los derechos históricos de los agricultores, son garantías de sostenibilidad para Doñana. Europa va a ver que hay un Gobierno que no cumple sus compromisos con los agricultores ni con Huelva".

Finalmente, Díaz ha incidido en que "Ciudadanos está con los agricultores y está trabajando por su seguridad hídrica y jurídica. Ciudadanos está con los frutos rojos, que exportan más que nunca y generan más empleo que nunca".

"El sector batió el récord de exportaciones en 2021 con una facturación que superó por primera vez los 1.200 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,2 por cierto", ha añadido.

Así, el parlamentario liberal ha añadido que "el impacto de estos cultivos en el PIB andaluz es muy potente", lo que, a su juicio, "demuestra que son determinantes para el futuro de la provincia de Huelva y para que sigamos siendo la locomotora en el crecimiento económico de Andalucía y de España", ha concluido.