Díaz: "Votemos el 13-J un PSOE andaluz que decida en blanco y verde, libre, autónomo y con lealtad al Gobierno español"

ALMONTE (HUELVA), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las elecciones primarias del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido el voto a los militantes socialistas en los actos celebrados este lunes en Olivares, Gines, Aznalcázar y Almonte, para que "el próximo 13 de junio votemos un PSOE de Andalucía que decida en blanco y verde, libre, autónomo, con la bandera del 28-F y con lealtad al Gobierno de España y a Pedro Sánchez". En este sentido, Díaz ha defendido que "si el 28F nos recuerda que los andaluces no quisimos ser españoles de segunda, ahora los socialistas andaluces queremos decidir aquí, desde, por y para Andalucía".

Ante más de 250 militantes reunidos en un parque frente al centro cultural de Almonte, la candidata ha recordado que "la libertad se ejerce, como decía Clara Campoamor", y ha parafraseado a Lorca, que escribió que "en la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida".

Por eso, Díaz ha instado a que en estas primarias "bordemos en libertad el 13 de junio" y que "en libertad todos votemos el próximo domingo". De este modo, ha explicado que "esa libertad implica lealtad, porque solo es leal quien no tiene miedo", y ha reafirmado que "desde el minuto uno seremos leales con el Gobierno de España, porque Andalucía es el corazón que bombea socialismo a todo el país y somos leales y generosos". "Este partido se merece debatir y votar en libertad, sin empujones y sin ofender a nadie", porque "quieren decidir desde fuera de Andalucía lo que debemos hacer los andaluces", ha señalado Díaz.

Por otra parte, la candidata socialista ha llamado a "recuperar la fraternidad, el compañerismo y el respeto en el PSOE" puesto que "ser socialista es una forma de ser y sentir en el mundo", y ha recordado que "tres compañeros nos presentamos el domingo, pero el adversario está fuera". La candidata socialista, que lleva "más de 300 municipios recorridos y los que nos quedan", ha valorado que su campaña está "llena de energía positiva" y ha afirmado que "si en libertad lo soñáis, el domingo lo haremos posible".

Susana Díaz, que ha sido presentada por la secretaria local, Azucena León, y los militantes Pedro Valdera y Rafael López, ha defendido que "llego rebelde y libre, sin mochila, ligera de equipaje y de peajes porque solo traigo la defensa de Andalucía". De este modo, ha recordado que el PSOE andaluz siempre ha antepuesto la "defensa de la blanca y verde" y que, por eso, "los socialistas andaluces tenemos el mismo derecho que otros compañeros de otros territorios para decidir por nosotros mismos en libertad".

La candidata socialista, que se ha reunido previamente con una veintena de trabajadoras de ayuda domicilio, ha afirmado que "no tocaban estas primarias porque todos dijimos que estábamos en pandemia y que los procesos congresuales se dejaban para otoño, pero se quería reflexionar lo que ocurrió en las elecciones de Madrid con la elección del candidato en Andalucía, así que hablaremos de personas al mismo tiempo que de proyectos e ideas". Por ello, la socialista ha señalado que "como el porqué no se puede explicar, entonces lo que haremos es centrarnos en explicar el para qué: para sacar a un PSOE más fuerte, más unido y con más fuerza para desalojar a la derecha del gobierno andaluz".

"CON ESTE PP NO VOY NI A LA ESQUINA"

Ha admitido que "he reconocido errores" y que "solo puedes mejorar si reconoces aquello en lo que te equivocaste. En el momento que lo reconoces, escuchas y aprendes, y después coges una fortaleza que no hay quien nos pare". Así, Díaz ha reconocido que "me equivoqué, y por eso hubo mareas en la calle, igual que me equivoqué cuando pensé que el PP tendría el mismo sentido de estado que nosotros y ese sentido de estado solo lo tiene el PSOE: por eso, con este PP no voy ni a la esquina, ni agua".

Frente a ello, la socialista ha afirmado que "la gente en estos dos años y medio ha comparado lo que es que gobernemos nosotros o una derecha abrazada a la ultraderecha, alguien que se ponga en los zapatos de la gente o quienes se ponen en el bolsillo de quien hace caja con la salud de la gente". Por eso, Díaz ha denunciado que "fuera tenemos a una derecha descarnada y una ultraderecha impune".

"No hemos preparado a nuestra sociedad porque no le hemos enseñado a nuestros niños cuánto nos costó la autonomía, la democracia y la libertad de la que disfrutamos, y cuántos están aún sin reparación y sin verdad", ha manifestado. Al respecto, ha anunciado que "vamos a poner la memoria democrática en nuestros colegios, al igual que hacen las sociedades avanzadas en Europa, que enseñan en las escuelas su pasado reciente".

Con este acto en Almonte, Susana Díaz cierra una jornada que comenzó visitando los municipios sevillanos de Olivares, Gines y Aznalcázar, donde estuvo acompañada de los alcaldes Isidoro Ramos, Romualdo Garrido y Manuela Cabello, respectivamente.