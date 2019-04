Diputación celebra el Día del Libro invitando a los ciudadanos a poner voz a textos de autores de Huelva

Publicado 23/04/2019 14:54:27 CET

La lectura continuada organizada este martes por la Diputación de Huelva y la Asociación Poetas de Huelva por la Paz con motivo de la celebración del Día del Libro se ha abierto con 'Idilio de abril', el capítulo de 'Platero y yo' en el que éste vuelve de un paseo por el campo, adornado de flores, entre el bullicio de los niños que lo acompañan, tras ser sorprendidos por una tormenta de primavera.

Juan Ramón Jiménez, el más ilustre escritor que ha dado la provincia, ha sido el autor elegido por la diputada de Cultura, Lourdes Garrido, para iniciar este acto que se celebrará hasta las 20,00 horas en el Salón de Plenos de la Diputación y que está abierto a la participación de todas las personas que lo deseen.

La novela, la poesía o el relato, es decir, "la literatura en sus distintos géneros ha sido la protagonista de una propuesta libre en la forma pero con un denominador común: que todos los textos son de autores y autoras de la provincia de Huelva".

Con esta premisa, los participantes han puesto voz a textos bien de su propia elección o escogidos entre una selección de obras puestas a disposición de la lectura, algunas colectivas como 'Antología de Poetas de Huelva por la Paz', 'Huelva es verso' y 'Las mil y una noche del 1900'.

Entre las sugerencias no podía faltar Juan Ramón Jiménez, con 'Antología poética' y 'Diario de un poeta recién casado', además de poemas de José Manuel de Lara, Juan Drago, Augusto Tassio, Juan Carlos de Lara, Julián Ávila, Ramón Llanes y Paqui Aquino, entre otros autores onubenses.

Para el presidente de Poetas de Huelva por la Paz, Ramón Llanes, el Día del Libro es también "el día de la palabra, de la vida" y lo ha expresado en forma de verso: "Amor, si alguna vez me engañas, que sea con un libro".

En el inicio de la lectura también han participado la presidenta de la Tertulia Literaria Nuevo Horizonte, Nuevo Horizonte, y el escritor isleño Augusto Thassio.

Uno de los primeros en poner su voz en la lectura continuada ha sido el presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Rafa Terán, quien ha tenido un recuerdo para escritores onubenses que se encuentran enfermos, como Carmen Ciria, y Paco Pérez, 'El capitán de las dunas'. Precisamente Terán ha elegido un texto inédito de este autor para su lectura.

En la propuesta han participado escritores onubenses que han leído sus propios textos o los de otros autores, diputados como Francisco Martínez Ayllón y Ruperto Gallardo, periodistas y trabajadores de la Diputación, además de ciudadanos que han querido sumarse a la convocatoria.

La importancia del fomento de la lectura entre los más pequeños también ha estado presente en el acto, a través de un texto de Lauro Anaya, jefe del servicio de Publicaciones y Bibliotecas.

"Una lluvia de libros cae sobre la provincia para alojarse en nuestras bibliotecas, muy cerca de ti. Libros que cuentan historias que te conmoverán, te informarán o te sorprenderán, pero que no te dejarán indiferente. Libros que hablan de tiempos pasados que no volverán, de otros tiempos que están por venir, de mundos soñados construidos a base de palabras. Libros que buscan tu complicidad para revelarte la magia que atesoran sus páginas. Porque todo lo que te gusta, te divierte y te interesa está en los libros. No dejes que te lo cuenten: entra en tu biblioteca y descúbrelo tú", ha sido el contenido del texto.

Está previsto que la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el vicepresidente de la Diputación, José Fernández, participen esta tarde a las 17,15 horas en esta lectura continuada, que en su sesión de tarde se desarrollará de 17,00 a 20,00 horas.