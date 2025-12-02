Diputación celebra la Navidad con más de una treintena de actuaciones musicales y artísticas en la provincia de Huelva

Presentación de la campaña de Navidad de la Diputación. - DIPITACIÓN DE HUELVA

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva comienza esta semana la celebración de la Navidad con más de una treintena de actuaciones musicales y artísticas en toda la provincia. Más de cien artistas, en su mayoría onubenses, llevarán la música clásica, el flamenco, zambombas, campanilleros y galas de magia a más de una treintena de municipios.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha presentado la Campaña de música y artes escénicas "con la emoción de quienes creen en la magia de estas fechas y en la capacidad de la cultura para reunirnos, conmovernos y hacernos sentir participes de esta maravillosa provincia. Con la ilusión de que este encuentro sea el inicio de unas semanas llenas de luz, de arte y de vivencias compartidas".

Arropada por las formaciones que participan en la campaña, la diputada ha asegurado que el objetivo de este circuito es "llevar la cultura de calidad a los vecinos de la provincia, independientemente, del municipio donde vivan. Queremos que cada persona tenga la oportunidad de disfrazar de espectáculos únicos, cerca de casa y en un entorno familiar y festivo", ha indicado la institución provincial en una nota.

Al mismo tiempo, la Diputación fomenta la proyección de formaciones artísticas de la provincia de Huelva, que son la "práctica totalidad". "Queremos ser altavoz y escaparate de ese talento, ayudando a que nuestras tradiciones y nuestra creatividad brillen en estas fechas tan especiales".

Así, este año se ha ampliado tanto el número de municipios como de formaciones artística participantes: 31 pueblos de todas las comarcas de la provincia y 16 compañías, incluyendo entre las propuestas zambombas, conciertos flamencos, música clásica, campanilleros, ilusionismo y circo. En total más de cien artistas de seis disciplinas distintas, la inmensa mayoría procedentes de la provincia que, según Baquero, "demuestra una vez más nuestro compromiso con el acceso universal a la cultura para que la Navidad se viva en todos los rincones de la provincia de Huelva".

Las formaciones que participan en el programa son, en música clásica, The Baton y la Orquesta Clásica de Huelva. Los conciertos flamencos navideños serán Macarena de la Torre, con 'Andalucía en Navidad'; Regina y 'De Andalucía a Belén'; Hogueras y Candiles; 'Aires de Huelva en Navidad', de Alejandra Almendro y Jeromo Segura; 'La ilusión' de Bella de Sousa; Rocío Medina y 'Navidad de Luz'.

Las Zambombas serán 'Un canto a la Navidad', de Mari Ángeles Cruzado y músicos; 'Zambomba de Pata Negra'; 'Huelva en Navidad' de Los Mellis; y Farruco, Azalea y amigos. El circo vendrá de la mano de Duoxcaso y Psikario, y la Gala de Magia estará protagonizada por el mago Naife.

La diputada ha subrayado que esta campaña supone "un esfuerzo importante", pero "se ha conseguido que sea una invitación para todos". "Esperamos que la provincia de Huelva disfrute de la Magia de la Navidad, dejen que la cultura les envuelva, nos vertebre y nos una. Porque la Navidad no solo está en las luces sino también en las emociones compartidas y en la riqueza cultural que nos define y nos identifica como provincia".

La Campaña de Navidad 2025 comenzará el próximo 5 de diciembre en Villablanca, con el concierto 'Andalucía en Navidad' de Macarena de la Torre, y se desarrollará hasta el 30 de diciembre, cuando la zambomba 'Huelva en Navidad' de Los Mellis, en Santa Olalla del Cala, ponga el cierre a las actuaciones. La programación y localidades que acogerán las actuaciones puede consultarse en la página web de la Diputación de Huelva.