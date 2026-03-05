La Diputación confía en que la Cumbre Hispano-Lusa en La Rábida "impulse infraestructuras estratégicas" para Huelva

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha expresado su confianza en que la Cumbre Hispano-Lusa que se celebrará este viernes en La Rábida suponga "un impulso a proyectos estratégicos" para la provincia y ha subrayado el "valor simbólico y político" de que este encuentro bilateral entre España y Portugal tenga lugar "un espacio profundamente ligado a la vocación internacional de Huelva".

Al respecto, el presidente de la Diputación (PP) ha destacado que La Rábida es "un símbolo del diálogo entre pueblos". "Que vuelva a convertirse en punto de encuentro entre España y Portugal refuerza el papel de Huelva como territorio de conexión y cooperación", ha señalado.

El presidente ha confiado en que el encuentro "pueda favorecer avances" en el Puente Internacional entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim, cuya ejecución corresponde a Portugal y cuyos accesos en el lado español está planificando la Diputación en coordinación con el Ministerio de Transportes y la Junta de Andalucía.

La planificación técnica elaborada por la institución provincial sitúa la inversión prevista en el lado español en más de 23 millones de euros, incluyendo la nueva carretera de acceso y el refuerzo de las vías provinciales HU-4401 y HU-4402.

Toscano ha destacado que desde la institución provincial se está trabajando "con rigor técnico" y planificación económica para "cumplir con las responsabilidades asumidas en el lado español", a la espera de que el marco bilateral "permita avanzar con seguridad y coordinación institucional". Asimismo, ha señalado que la conexión ferroviaria Huelva-Faro constituye una "prioridad estratégica" para la provincia en el marco de la cooperación transfronteriza, al tratarse de una infraestructura "clave" para "la competitividad, el turismo y la cohesión territorial".

En el capitulo de las infraestructuras, el presidente ha recordado que ha remitido sendas cartas al presidente del Gobierno y al ministro de Transportes invitándoles a participar en la Comisión para las Infraestructuras de Huelva, foro desde el que se abordan las grandes conexiones pendientes de la provincia. Desde la Diputación se confía en que esta invitación pueda tener respuesta y permita abrir un espacio de diálogo directo sobre las prioridades estratégicas del territorio, en un momento clave para el desarrollo de la provincia "que ya no puede esperar más".

COOPERACIÓN HÍDRICA "CON RESPONSABILIDAD"

Toscano ha apuntado igualmente que este encuentro bilateral puede servir para "reforzar el diálogo" en materia hídrica, especialmente en relación con la presa de Alqueva. En declaraciones recientes, el presidente indicó que, tras los desembalses producidos, "hay agua suficiente y quizá pueda utilizarse cuando hiciera falta en nuestros embalses", defendiendo que este asunto pueda "analizarse desde la cooperación institucional" entre ambos países.

"Para la provincia de Huelva, el agua es un elemento esencial para la agricultura, el empleo y la estabilidad económica, por lo que cualquier fórmula de colaboración que refuerce la seguridad hídrica debe abordarse con responsabilidad y visión de futuro", ha remarcado.

Por último, el presidente ha destacado también la importancia de "seguir fortaleciendo" la Eurociudad del Guadiana, como "ejemplo de cooperación estable" entre municipios de ambas orillas y "herramienta para impulsar proyectos comunes en materia económica, cultural y social".

"La cooperación transfronteriza no se limita a grandes infraestructuras, sino que se construye desde la colaboración institucional y la planificación compartida entre territorios vecinos", ha señalado.