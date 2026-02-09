Diputación y delegación onubense se unen para llevar el baloncesto a todos los rincones de la provincia de Huelva

El diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, Juan Daniel Romero (derecha), y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto en Huelva, José Luis Pena. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de fomentar la práctica del baloncesto en todos los municipios de la provincia de Huelva, con especial énfasis, en los más pequeños, la Diputación de Huelva, a través del área de Deportes, y la delegación onubense de la Federación Andaluza de Baloncesto, han puesto en marcha el proyecto 'Sembrando Futuro'.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, Juan Daniel Romero, y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto en Huelva, José Luis Pena, han presentado este proyecto del que ya se han interesado municipios como Aroche, Villanueva de los Castillejos, Aracena, Zufre, Trigueros, Encinasola, Galaroza y Cortegana, donde recientemente se ha celebrado un curso para entrenadores locales.

Así, Juan Daniel Romero ha explicado que el objetivo es "consolidar el baloncesto en la provincia de Huelva y facilitar la práctica de este deporte en todos los municipios, por pequeños que sean". Por eso, también participa en este proyecto el área de Reto Demográfico de la Diputación, ya que se busca que "todos los chavales, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades de practicar deporte".

Así, el proyecto 'Sembrando Futuro' cuenta con cinco fases. En la primera se celebran reuniones con los distintos municipios para presentar el proyecto y conocer la realidad poblacional y deportiva de cada localidad. En la segunda se llevan a cabo cursos para la formación de técnicos, donde se concederán diez becas gratuitas a personas interesadas en liderar el desarrollo del baloncesto en sus municipios.

Por su parte, en la tercera fase se desarrollarán talleres formativos, impulsados por la Diputación, en los centros educativos de cada uno de los municipios interesados en participar en el proyecto, considerados clave para la captación y promoción del deporte. En la cuarta fase se organizarán eventos de baloncesto de 3x3 en plazas y calles de los municipios, con el objetivo de acercar este deporte a toda la ciudadanía y fomentar la participación.

La quinta y última fase será la puesta en marcha de escuelas de baloncesto, concebidas como una estructura estable que garantice la continuidad del trabajo iniciado. En esta primera edición del proyecto se crearán escuelas en Cortegana, Aracena y Almonte.

Durante dos meses, técnicos de la Federación, en colaboración con los ayuntamientos, impartirán clases gratuitas con un mínimo de dos sesiones semanales por localidad.