Diputación y Fundación Secretariado Gitano garantizan el proyecto de intervención social en el Andévalo de Huelva

Reunión de los socios del proyecto de intervención social en la comarca del Andévalo de Huelva. - DIPUTACIÓ DE HUELVA

HUELVA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha garantizado la continuidad del proyecto de intervención social puesto en marcha en abril del pasado año en la comarca del Andévalo, a través de la Fundación Secretariado Gitano en colaboración con el Ayuntamiento de Paymogo y la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía.

Así lo ha asegurado el presidente de la Diputación, David Toscano, en una reunión mantenida en la sede provincial con todos los socios de este proyecto y a la que asistieron, entre otros, el alcalde de Paymogo, José Francisco García; el director territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Andalucía, Juan Reyes; y el delegado provincial de Inclusión Social, José Manuel Borrero, según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa.

El presidente de la Diputación ha destacado que esta iniciativa es "una apuesta clara" por la "suma de fuerzas" con la Junta, el Ayuntamiento de Paymogo y la Fundación Secretariado Gitano para implantar "herramientas y recursos" dirigidos a facilitar la inclusión social, laboral y formativa en la comarca andevaleña.

"La colaboración entre administraciones, empresas y con entidades de amplia trayectoria, como el Secretariado Gitano, es crucial para ayudar a todos los que necesitan de un apoyo para avanzar en la formación o encontrar un empleo", ha apuntado Toscano.

En este sentido, el director territorial de la Fundación Secretariado Gitano ha valorado "de forma muy positiva" la decisión de la Diputación de garantizar la continuidad de este proyecto. A este respecto, ha puesto el acento en los resultados que está dando esta iniciativa gracias a la puesta en marcha de actuaciones como talleres de competencias digitales, aulas de refuerzo educativo o itinerarios personalizados de inserción sociolaboral.

"Los resultados están siendo favorables y las acciones que hemos desarrollado en la comarca del Andévalo están teniendo muy buena acogida", ha remarcado Juan Reyes.

Por su parte, el alcalde de Paymogo ha hecho hincapié en que la sede de este proyecto de intervención social esté ubicada en su municipio. "Proyectos como este permiten mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable reduciendo las tasas de desempleo, combatiendo el abandono escolar y dándole instrumentos para construir su proyecto de futuro", ha incidido José Francisco García.

Por último, el delegado de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Borrero, ha reivindicado la "importancia" de la implicación, la cooperación y el "trabajo en red" entre administraciones y entidades del tercer sector. "Entre todos, podemos hacer más", ha subrayado.