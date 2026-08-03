Diputación de Huelva anuncia el inicio de la restauración de La Rábida junto a la Fundación Cajasol y Caja Rural del Sur

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, en la Sesión Extraordinaria de Real Sociedad Colombina en el Monasterio de La Rábida en Palos de la Frontera (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha anunciado este lunes el comienzo de las actuaciones para la restauración del Monasterio de La Rábida tras alcanzar dos acuerdos de colaboración con la Fundación Cajasol y la Fundación Caja Rural del Sur, que aportarán 100.000 euros en cada caso.

"Queremos que este monasterio, que constituye una auténtica reliquia de la historia universal, siga siendo el gran lugar de encuentro de la comunidad iberoamericana y continúe ocupando el espacio institucional e internacional que le corresponde por su historia", ha afirmado Toscano.

El anuncio ha tenido lugar durante la Sesión Extraordinaria de la Real Sociedad Colombina Onubense, celebrada en el patio mudéjar del monasterio con motivo del 3 de agosto, fecha en la que cada año se conmemora la partida de Cristóbal Colón desde Palos de la Frontera (Huelva) hacia el Nuevo Mundo.

Los 200.000 euros, fruto de los acuerdos de colaboración, permitirán iniciar una primera fase de las actuaciones, que conducirán a la rehabilitación integral del edificio histórico, una inversión destinada a preservar "una de las principales señas de identidad de Huelva y un enclave estrechamente vinculado a la historia de España y de Iberoamérica".

Toscano se ha mostrado convencido de que ambas fundaciones han abierto la puerta a "un modelo ejemplar" de colaboración entre instituciones públicas y entidades privadas para proteger el patrimonio. "La Diputación se va a volcar en este proyecto", ha asegurado, tras destacar la necesidad de sumar esfuerzos para garantizar la conservación y la proyección futura del monasterio.

El presidente, acompañado por los diputados Juan Daniel Romero y Gracia Baquero, ha enmarcado este anuncio en un 2026 que se está consolidando como "el gran año de La Rábida".

Durante los últimos meses, el enclave ha acogido la primera reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos, impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos, así como la conmemoración del centenario del histórico vuelo del Plus Ultra, que contó con la presencia de su Majestad el rey Felipe VI.

Asimismo, ha sido escenario de la XXXVI Cumbre Hispano-Lusa, con la participación de los presidentes de España y Portugal, y volverá a situarse en el centro de la actualidad el próximo 8 de septiembre con la llegada de la Vuelta Ciclista a España. La prueba recorrerá íntegramente la provincia de Huelva antes de finalizar su etapa en este enclave histórico.

Por otro lado, la Diputación está trabajando junto a la República Dominicana en la creación de un itinerario cultural que conecte el lugar desde el que partió la expedición de 1492 con el primer territorio al que llegó. Se trata de un proyecto que aspira a convertirse en "el germen de una unión entre ambos enclaves y a configurar un patrimonio único, conectado por el océano, la memoria y una historia compartida".

Durante el acto central del 3 de agosto, y tras el izado de las banderas de Andalucía y España ante el Monasterio de La Rábida, la Real Sociedad Colombina Onubense ha entregado al presidente de la Diputación un reconocimiento en el marco de la conmemoración del centenario del vuelo transatlántico del Plus Ultra.

Toscano ha señaldo que, hace justo un año y en este mismo acto, la Diputación anunció que la Casa Zenobia, situada en el enclave rabideño, se convertiría en la sede de la Real Sociedad Colombina Onubense.

"Aquel compromiso es hoy una realidad", ha indicado, después de que la institución provincial haya entregado las llaves del inmueble a la entidad y haya abierto una nueva etapa para la investigación, la divulgación y la conservación del legado colombino.

PALOS DE LA FRONTERA Y HUELVA, GALARDONADOS

Por su parte, el presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, Eugenio Toro, ha destacado "el carácter especialmente singular" de esta sesión. En este 2026, se cumplen 146 años de la fundación de la entidad, Huelva conmemorará el 150 aniversario de la concesión del título de ciudad, España acogerá la XXX Cumbre Iberoamericana y se está celebrando el centenario del vuelo del Plus Ultra, ha concretado.

"Ha llegado el momento de hacer de nuestra sociedad una entidad abierta a la investigación, a la cultura y al diálogo permanente entre Huelva y América", ha afirmado el presidente de la Colombina, quien ha considerado esencial para alcanzar este objetivo la colaboración de la Universidad de Huelva y de la Universidad Internacional de Andalucía.

La Real Sociedad Colombina ha entregado además diferentes distinciones a los ayuntamientos de Palos de la Frontera y Huelva, al Club Social Plus Ultra y a la Fundación Atlantic Copper, a la que ha concedido el título de socio de honor.

La apertura de la sesión ha corrido a cargo del almirante José Enrique Delgado Roig y ha contado con una amplia presencia de autoridades y representantes institucionales. También han intervenido la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, y el escritor Enrique Nielsen, quien ha abordado la dimensión histórica y simbólica del vuelo del Plus Ultra. Al acto ha asistido igualmente la consejera de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Loles López.

"Que este 3 de agosto renueve nuestro compromiso con Huelva, con los Lugares Colombinos, con España y con las naciones hermanas de América. Y que, en el año de la XXX Cumbre Iberoamericana, podamos proclamar desde este monasterio, con orgullo y esperanza, que hoy, aquí, todos somos América", ha concluido Toro.