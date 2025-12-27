La Diputación de Huelva celebra en Campofrío las jornadas para destacar su patrimonio con el proyecto Camino Vertical

Jornadas Jacobeas de Campofrío, enmarcadas en el Proyecto Camino Vertical de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de difundir y acercar la historia y el patrimonio ligados al Camino de Santiago y al Apóstol, la localidad serrana de Campofrío (Huelva) ha acogido unas Jornadas Jacobeas organizadas por el Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la Diputación de Huelva, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio y de las asociaciones de amigos del Camino en Huelva.

La iniciativa se enmarca en el proyecto Camino Vertical, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el programa Interreg España-Portugal (Poctep) 2021-2027, y que tiene como finalidad "poner en valor, impulsar y promocionar los caminos jacobeos del oeste peninsular como producto turístico sostenible, innovador e integrador", según ha informado la institución provincial en una nota.

Bajo el título 'La Huella de Santiago en Campofrío', este evento ofreció a los asistentes un completo programa en el que estaban incluidas conferencias, visitas a elementos patrimoniales de la localidad, una ponencia y posterior concierto de música medieval y degustaciones de gastronomía típica de la zona.

La programación comenzó con un desayuno inaugural con productos típicos de la zona y el acto de bienvenida institucional, en el que se destacó la importancia de iniciativas como éstas "para poner en valor los caminos históricos a Santiago de Compostela, reforzar la identidad local y promover un modelo de turismo sostenible ligado al territorio", ha explicado.

A lo largo de la mañana se celebraron conferencias divulgativas centradas en el significado histórico del Camino Sur Huelva-Zafra, en Campofrío, la evolución de las rutas jacobeas y el patrimonio cultural asociado a Santiago, poniendo de relieve la profunda huella jacobea existente tanto en Campofrío como en la provincia de Huelva en general.

Estas intervenciones estuvieron a cargo de la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Campofrío, Inmaculada González, de Juan Carlos Castilla, de la Asociación de Amigos de Camino Sur Huelva-Zafra, y del arqueólogo Omar Romero de la Osa.

Posteriormente, los asistentes se desplazaron a la Parroquia de San Miguel Arcángel, donde pudieron disfrutar de una ponencia- concierto sobre las cantigas de Santa María, a cargo de José Luis Pastor, especialista en música medieval, quien estuvo acompañado por Ángeles Núñez al canto y percusiones.

Tras el concierto, se celebró el almuerzo tradicional y peregrino, de nuevo con productos y platos típicos de la zona, en el Albergue Municipal. La jornada continuó por la tarde pero, debido a las condiciones meteorológicas adversas, algunas de las actividades previstas tuvieron que ser adaptadas.

Es el caso del paseo patrimonial teatralizado, que tuvo que realizarse en la Casa de la Cultura, donde los asistentes pudieron conocer esos elementos de la localidad vinculados a Santiago Apóstol y la historia asociada a ellos, así como disfrutar de la música de un tamborilero.

Por último, tuvo lugar la actuación de un grupo de danzantes de San Bartolomé de la Torre, que se realizó en el Pabellón Cubierto, ubicado frente al Coso de Santiago, así como una merienda tradicional con chocolate y dulces típicos de la zona.

Para la Diputación de Huelva, jornadas como las celebradas en Campofrío son "una herramienta fundamental" para recuperar y difundir la historia jacobea, implicar a la población local y proyectar los caminos como una oportunidad para el desarrollo socioeconómico de los municipios rurales, especialmente aquellos que afrontan el reto demográfico.

En esta línea, el proyecto Camino Vertical trabaja especialmente sobre aquellos caminos quizás menos conocidos, pero con un enorme valor histórico y patrimonial, y que en el caso de la provincia de Huelva son el Camino Sur, Huelva - Zafra y el Camino de El Rocío a Santiago de Compostela.

Este proyecto continúa con el trabajo realizado gracias a proyectos anteriores -ya finalizados- y todos ellos tienen como finalidad última contribuir a recuperar y difundir la historia, dar a conocer el significado del Camino, implicar a la población local y reforzar el sentimiento de pertenencia a una red de caminos compartida con otros territorios de España y Portugal.