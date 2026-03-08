La Diputación de Huelva comienza a preparar el programa 'Cine en el Pueblo' con la litación del alquiler de películas

Archivo - Imagen de archivo de una proyección en Jabugo de una película del programa 'Cine en el Pueblo'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Huelva ha comenzado con los preparativos de una de las actividades más esperadas de muchos municipios menores de 3.000 habitantes como es el programa 'Cine en el Pueblo' con la licitación del contrato de suministro, en régimen de alquiler, de una cartelera conformada por unos ocho títulos. Con un valor estimado del contrato de 38.677 euros, su período de ejecución está comprendido entre los meses de junio a septiembre.

Así lo recoge la documentación de la licitación, consultada por Europa Press, que señala que para la anualidad 2026 la proyección de las películas se llevará a cabo entre el 18 de junio y el 4 del septiembre.

El objetivo del Servicio de Cultura de la Diputación de Huelva es ofrecer a los municipios que resulten seleccionados en la convocatoria de subvenciones en especie para el Programa 'Cine en el Pueblo', la proyección de una película comercial, "de calidad, gratuita" y destinada a un público familiar "en sentido amplio".

Para ello, señala la institución provincial que se necesita contratar con una empresa que suministre el alquiler de las citadas películas y gestione los derechos de exhibición de las mismas. Por su parte, la Diputación dispone de material y personal propios necesarios para la proyección --Técnico de proyección, equipos de sonido y proyección y pantalla--. Asimismo, los municipios beneficiarios conforme a la convocatoria aportan personal de apoyo para montaje de pantalla y mantenimiento del orden durante la proyección, asientos, suministro de electricidad, entre otros.

El Programa 'Cine en el Pueblo' tendrá lugar en las plazas, parques y demás localizaciones que designen los municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAS) seleccionadas en la mencionada convocatoria y todas las exhibiciones serán gratuitas para el público asistente. Las películas suministradas únicamente podrán ser utilizadas por los municipios beneficiarios para la finalidad concreta prevista.

Señala la Diputación que, debido al carácter "eminentemente popular" del programa y a la naturaleza del público asistente a las proyecciones, que cubre todas las franjas de edad, las empresas deberán ofrecer una propuesta de 20 títulos de películas "de actualidad y con buenas críticas" en medios especializados, de tal forma que el 40% de los mismos pertenecerá al género animación y el 60% restante se corresponderán con los géneros acción-aventura, comedia y drama.

El programa suma más de tres décadas de historia --comenzó en 1992-- y en el verano de 2012, la campaña emprendió una nueva etapa, sustituyendo sustituir la antigua máquina de 35 milímetros por la proyección digital.