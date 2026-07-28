Diputación de Huelva conmemora el 3 de agosto con una amplia jornada de actividades deportivas para todos los públicos

Presentación en la Diputación de la jornada deportiva con motivo del 3 de agosto. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha presentado este martes el programa de actividades deportivas que se celebrará el próximo 2 de agosto en el entorno de La Rábida con motivo de la conmemoración del 3 de agosto de 1492, fecha de la partida de las naves descubridoras desde el puerto de Palos de la Frontera.

Según informa la institución provincial en nota de prensa, la programación, organizada por la Unidad de Gestión de La Rábida (UGR), combinará deporte, patrimonio e historia a través de cuatro propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

En la presentación han participado el diputado responsable de la Unidad de Gestión de La Rábida, Juan Daniel Romero; el director de la UGR, Agustín Medina; el responsable del proyecto 'Senderos Marinos Náuticos', Antonio Mantero; el representante de la Delegación Onubense de Baloncesto, Óscar Gil; y el duatleta y campeón del mundo Emilio Martín, responsable del III Desafío Columna IV Centenario.

Así, Juan Daniel Romero ha señalado que quieren que el deporte "forme parte de la conmemoración del 3 de agosto, sumándose al enorme patrimonio histórico, cultural y natural que representa La Rábida".

El diputado ha subrayado que quienes visiten el próximo 2 de agosto La Rábida, "encontrarán una jornada completa en la que podrán disfrutar del ajedrez, el baloncesto, los deportes náuticos y un desafío deportivo único, todo ello en un enclave de enorme simbolismo para la historia universal".

Así, Romero ha invitado a onubenses y visitantes a acercarse a La Rábida para vivir "una experiencia que une ocio, deporte y tradición en uno de los espacios más emblemáticos de la provincia", subrayando el compromiso de la Diputación por seguir ampliando la oferta de actividades que se desarrollan en este entorno único.

La jornada comenzará a las 10,00 horas con la celebración del II Open de Ajedrez, que tendrá lugar en el Muelle de las Carabelas. Ya por la tarde, a partir de las 17,00 horas, arrancarán de forma simultánea dos actividades: el torneo provincial 3x3 de baloncesto, junto a la Columna IV Centenario, y la ruta náutica conmemorativa organizada dentro del proyecto Senderos Marinos Náuticos, con salida desde el puerto de La Calzadilla, en Palos de la Frontera.

La programación concluirá a las 20,00 horas con el III Desafío Columna IV Centenario, una prueba deportiva que consiste en ascender los 253 escalones del emblemático monumento --declarado BIC por la Junta de Andalucía-- mediante un formato contrarreloj.

El representante de la Delegación Onubense de Baloncesto, Óscar Gil, ha agradecido a la Diputación "la confianza depositada en la Federación Andaluza de Baloncesto para formar parte de una jornada que combina deporte, historia y turismo". Asimismo, ha destacado que el circuito provincial 3x3 "está abierto a todas las edades y niveles, convirtiéndose en una magnífica oportunidad para disfrutar del baloncesto en un escenario incomparable".

Por su parte, Emilio Martín ha explicado que el III Desafío Columna IV Centenario alcanza este año su tercera edición con un incremento de la participación hasta los 90 deportistas, una cifra elegida como homenaje al número de marineros que integraron la expedición colombina.

"Más allá del componente competitivo, queremos que sea una experiencia social y cultural. El verdadero premio es disfrutar de un monumento excepcional y de unas vistas privilegiadas que muy pocas personas tienen la oportunidad de contemplar", ha señalado el campeón onubense, quien ha incidido también en las medidas previstas para garantizar la seguridad de los participantes frente a las altas temperaturas.

La vertiente histórica también estará muy presente en la ruta náutica organizada por el proyecto 'Senderos Marinos Náuticos'. Su responsable, Antonio Mantero, ha explicado que la travesía pretende recrear simbólicamente las últimas horas previas a la partida de Cristóbal Colón, rememorando uno de los episodios que cambió el curso de la historia.

"Queremos recordar que fue desde Palos de la Frontera desde donde comenzó un viaje que transformó el mundo. Practicar deporte mientras se revive ese momento histórico convierte esta actividad en una experiencia muy especial", ha afirmado.

Mantero ha detallado que la ruta podrá realizarse tanto en kayak como en paddle surf, estará limitada a cincuenta participantes y contará con un amplio dispositivo de seguridad y asistencia durante todo el recorrido, reforzando el carácter divulgativo y deportivo de una iniciativa que cada año despierta mayor interés.

La Diputación de Huelva vuelve a convertir el entorno de La Rábida en un espacio donde deporte, patrimonio e historia se unen para conmemorar una de las fechas más relevantes de la historia de Huelva, de España y del mundo, ofreciendo una jornada de ocio, convivencia y participación abierta a toda la provincia.