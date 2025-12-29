Diputación de Huelva convoca el XXXI Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales

Cartel de la XXXI edición del Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva, a través del Área de Cultura, ha aprobado la convocatoria de la XXXI edición del Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales, una iniciativa consolidada que tiene como finalidad fomentar, promover e incentivar la creación literaria en el ámbito de la narrativa, en el marco de las competencias legalmente atribuidas a la institución provincial.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, podrán concurrir a esta convocatoria escritores y escritoras de cualquier nacionalidad, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases y no hayan resultado ganadores en ediciones anteriores. Cada persona participante podrá presentar un máximo de tres relatos cortos, de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

El certamen está dotado con un premio único de 6.000 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio 2026. El jurado podrá declarar el premio desierto si así lo estima oportuno. El importe del premio estará sujeto a las retenciones fiscales correspondientes, al tratarse de ingresos sometidos al IRPF. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 26 de febrero de 2026, inclusive.

Las solicitudes deberán remitirse exclusivamente por correo postal al Servicio de Cultura (Publicaciones y Biblioteca) de la Diputación de Huelva, en la calle Fernando el Católico, 20, 21001 Huelva, indicando en el sobre 'XXXI Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales'.

Los relatos deberán presentarse sin firmar y garantizando el anonimato, no pudiendo contener datos que permitan identificar la autoría. A tal efecto, se enviarán dos sobres: uno con la copia en papel del relato, identificado únicamente con título y lema, y otro con la documentación administrativa exigida, conforme a lo establecido en las bases.

El Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales constituye una de las convocatorias literarias más reconocidas promovidas por la Diputación de Huelva, consolidándose a lo largo de más de tres décadas como un espacio de referencia para la narrativa breve. A través de este certamen, la institución provincial reafirma su compromiso con la creación literaria, el fomento de la cultura escrita y la proyección de escritores nuevos y consolidados, contribuyendo así a la difusión y puesta en valor de la literatura como herramienta fundamental de expresión cultural.