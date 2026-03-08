La Diputación de Huelva da a conocer asignaciones directas para paliar los daños por los temporales

El vicepresidente primero de la Diputación, José Manuel Zamora, en la presentación del Programa Extraordinario de Recuperación y Acompañamiento 'Tu Diputación Actúa'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha anunciado las asignaciones directas a todos los municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) incluidas en el Programa Extraordinario de Recuperación y Acompañamiento 'Tu Diputación Actúa', que tiene como finalidad atender los daños ocasionados por los recientes temporales en la provincia onubense.

Según ha notificado la institución provincial en una nota, de la suma total del programa, que asciende a 23 millones de euros, las asignaciones directas alcanzan 13,2 millones de euros, lo que representa un "paso significativo" en los esfuerzos de paliar el impacto adverso en diversas infraestructuras municipales.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación, José Manuel Zamora, ha detallado que, "una vez celebrado los plenos extraordinarios y ordinarios y haber puesto en marcha la modificación presupuestaria, el presidente de la Diputación ha procedido a firmar el inicio de expediente del plan que contempla las asignaciones directas a municipios".

En concreto, esta acción es "crucial" para asegurar que los ayuntamientos cuenten con los recursos necesarios para gestionar la emergencia y reparar las infraestructuras afectadas. Zamora ha subrayado que "en concreto, es el que va a asignar a los ayuntamientos una cantidad directa para que puedan atender los daños que se han producido en las distintas infraestructuras municipales".

En concreto, el Programa 'Tu Diputación Actúa' cuenta con una partida total de 23 millones de euros, aprobada por unanimidad en pleno por todos los grupos políticos que tienen representación en la Corporación Provincial. La iniciativa pone de manifiesto el compromiso del Equipo de Gobierno para ayudar a los municipios a recuperar la normalidad.

Asimismo, el vicepresidente Zamora ha destacado igualmente que el objetivo fundamental del programa es "ofrecer a los ayuntamientos de la provincia un apoyo financiero para que puedan llevar a cabo las actuaciones que consideren prioritarias para reparar y mejorar infraestructuras y servicios básicos que han sufrido deterioro tras los recientes temporales, permitiendo que cada ayuntamiento gestione los fondos de acuerdo con sus necesidades".

La modificación de créditos correspondiente a esta iniciativa fue aprobada durante la sesión plenaria ordinaria del pasado miércoles, 4 de marzo. De los 23 millones de euros totales, se destinarán 13,2 millones a la financiación directa de actuaciones municipales. Además, se reservan 4,8 millones para aquellos municipios que presenten situaciones de especial gravedad o singularidad, mientras que otros cinco millones serán utilizados para inversiones en infraestructuras viarias de carácter provincial.

Asimismo, los fondos serán canalizados a través de subvenciones nominativas extraordinarias, un proceso que garantiza que los recursos lleguen rápidamente a los municipios con el menor número de trámites posibles. Esto es "fundamental", ya que permitirá que las localidades afectadas inicien sus proyectos de recuperación de forma inmediata.

Zamora también ha manifestado que la Diputación ha estado "comprometida desde el primer momento" en informarse sobre el estado de los municipios, manteniendo reuniones comarcales para escuchar directamente a alcaldes.

Las asignaciones a cada municipio, que forman parte de este paquete de ayudas, permitirán no solo abordar los daños inmediatos, sino también "trabajar hacia una mejora integral de las infraestructuras que son vitales para el desarrollo y bienestar de la comunidad".

En breve se darán a conocer las bases para que los consistorios puedan formalizar su adhesión a este plan. La Diputación espera que, a partir de este proceso, los recursos asignados contribuyan a la "recuperación efectiva y sostenible" de las áreas afectadas.

Con estas acciones, la Diputación de Huelva se compromete con el desarrollo local y la atención a las necesidades de los ciudadanos, "garantizando que todos los municipios y ELAs cuenten con el apoyo necesario para afrontar los retos que se presentan tras los temporales". De esta manera, se pone en marcha un proceso que no solo busca reparar daños, sino también "fortalecer las comunidades y prepararlas para futuros desafíos climáticos".

Las asignaciones directas a cada municipio son Cumbres de Enmedio, con 126.980,64; Castaño del Robledo, con 127.469,33; Valdelarco, con 127.501,91; La Granada de Río Tinto, con 127.522,65; La Nava 1, con 127.555,22; Puerto Moral, con 127.629,27; Linares de la Sierra, con 127.614,46; Berrocal, con 127.652,96; Cortelazor, con 127.724,05; Hinojales, con 127.762,55; Cumbres San Bartolomé, con 127.878,06; Cañaveral de León, con 127.928,41; Villanueva de las Cruces, con 127.925,45; Los Marines, con 128.055,77; Sanlúcar de Guadiana, con 128.032,07; Santa Ana La Real, con 128.197,93; El Granado, con 128.260,13; Corteconcepción, con 150.212,96; San Silvestre de Guzmán, con 150.423,25; Cabezas Rubias, con 150.618,73; Campofrío, con 150.660,19; Zufre, con 150.692,77; Alájar, con 150.858,63; Fuenteheridos, con 150.926,75; El Almendro, con 151.057,07; Arroyomolinos de León, con 151.255,51; Santa Bárbara de Casa, con 151.856,76; Paymogo, con 151.901,18; Cala 1, con 151.824,18; La Zarza- Perrunal, con 152.037,42; Encinasola, con 152.247,71; Higuera de la Sierra, con 152.386,91; y Galaroza, con 152.570,55.

Le siguen La Redondela, con 152.928,92; Rosal de la Frontera, con 153.465,00; Cumbres Mayores, con 153.636,79; Tharsis, con 153.844,11; Almonaster la Real, con 153.701,95; El Campillo, con 173.482,30; Santa Olalla del Cala, con 173.621,51; Manzanilla, con 174.080,58; Villarrasa, con 173.819,95; Alosno, con 173.982,84; Jabugo, con 174.021,35; Chucena, con 174.145,74; El Cerro de Andévalo, con 174.210,90; Escacena del Campo, con 174.382,68; Calañas, con 175.688,83; Villablanca, con 176.340,42; Villanueva de los castillejos, con 176.263,42; Zalamea la Real, con 176.293,04; Aroche, con 176.393,74; Puebla de Guzmán, con 176.683,99; Lucena del Puerto, con 177.551,79; Villalba del Alcor, con 177.297,08; Paterna del Campo, con 177.622,88; Minas de Riotinto, con 178.514,37; San Bartolomé de la Torre, con 179.471,03; Hinojos, con 179.530,27; Niebla, con 180.205,55; Beas, con 180.472,11; Cortegana, con 181.194,79; Nerva, con 168.969,97; Bonares, con 172.168,70; Trigueros, con 177.964,91; Rociana del Condado, con 177.594,69; y Aracena, con 178.800,13.

Finalmente, figura San Juan del Puerto, con 183.002,91; La Palma del Condado, con 169.375,67; Palos de la Frontera, con 175.163,00; Valverde del Camino, con 175.008,99; Gibraleón, con 176.587,62; Bollullos Par del Condado, con 180.186,19; Punta Umbría, con 185.452,24; Cartaya, con 185.456,95; Isla Cristina, con 185.456,95; Ayamonte, con 185.456,95; Aljaraque, con 185.456,95; Moguer, con 185.456,95; Almonte, con 185.456,95; Lepe, con 185.456,95; y Huelva, con 185.456,95.