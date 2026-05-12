El 'Diputación de Huelva-De6' supera una avería y se coloca en de podio en el Mundial de Sorrento

Tripulación del barco onubense 'Diputación de Huelva-De6' . - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El barco onubense 'Diputación de Huelva-De6' ha protagonizado una de las historias "más destacadas" de la jornada en el Campeonato del Mundo ORC de vela que se disputa en la ciudad italiana de Sorrento, logrando el segundo puesto en la segunda prueba del Mundial y situándose provisionalmente en posiciones de podio de la clasificación general pese a la avería sufrida horas antes.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la actuación de la tripulación de la Asociación Deportiva Canaleta tuvo que afrontar una grave avería técnica tras la rotura del stay del barco, una incidencia que, a priori, amenazaba seriamente con poner fin a su participación en el campeonato mundial al impedirles competir en esta segunda jornada.

Sin embargo, "la rápida reacción y el apoyo decisivo" de la empresa onubense Mantenimientos y Montaje permitieron realizar una reparación de urgencia que hizo posible que la embarcación pudiera salir al agua y tomar la salida junto al resto de favoritos internacionales.

De este modo, el 'Diputación de Huelva-De6' firmó una "extraordinaria" regata en los recorridos barlovento-sotavento disputados frente a la costa de Sorrento, manteniéndose durante toda la prueba en los puestos de cabeza y finalizando finalmente en una magnífica segunda posición.

Este resultado permite al equipo onubense dar un importante salto en la clasificación general del campeonato y consolidar sus aspiraciones de luchar por el título mundial frente a algunas de las mejores tripulaciones del circuito ORC internacional.

Tras el décimo puesto conseguido en la primera prueba offshore de 120 millas --una modalidad donde el propio equipo reconoce sentirse menos cómodo--, los regatistas onubenses confiaban en mejorar prestaciones en las pruebas técnicas costeras, algo que se ha confirmado de forma contundente en esta segunda jornada.

Además, el análisis directo realizado sobre el comportamiento y nivel de sus competidores durante los primeros días de competición ha reforzado la confianza interna de la tripulación, que se muestra muy esperanzada con sus posibilidades reales de pelear hasta el final por el campeonato. El equipo destaca especialmente el trabajo colectivo realizado durante las últimas horas y el respaldo recibido desde Huelva, subrayando que sin la implicación de Mantenimientos y Montaje habría sido prácticamente imposible continuar en competición.

Con esta actuación, el 'Diputación de Huelva-De6' continúa llevando el nombre de Huelva al más alto nivel de la vela internacional y confirma que puede competir de tú a tú con las grandes potencias europeas de la disciplina.