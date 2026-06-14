Diputación de Huelva lanza la convocatoria de subvenciones para actuaciones de mejora en casinos sociales

Imagen del casino de Aracena (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva la convocatoria de subvenciones para la realización de actuaciones de mejora en casinos sociales de la provincia.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, Estas ayudas nacen para fortalecer la presencia de los casinos en los municipios donde se encuentran, permitiéndoles poner en marcha proyectos de mejora, reparaciones, mantenimiento y conservación que muchas veces no pueden acometer por sí mismos, por la escasez de recursos económicos con que cuentan.

La historia de los casinos de Huelva tiene casi dos siglos de antigüedad. En el año 1840 abría sus puertas el de Almonte, en 1869 el de Trigueros y otros siete más se fueron añadiendo antes de finalizar el siglo XIX: la Zarza, Bella Vista, el Rosal.

En la primera década del siglo XX nacieron otros nueve, como el Casino Arias Montano de Aracena o el Casino Minero de Corrales; en la segunda lo hicieron seis más y así hasta llegar a los cuarenta y cinco establecimientos que funcionaron en la provincia de forma regular, como por ejemplo, el Casino de Jabugo, hoy en día un espacio de sociocultural de ocio, o el Gran Casino de Cortegana.

Los casinos de la época, algunos situados en edificios históricos, cumplían importantes funciones dentro del entramado social y económico de la provincia como centros de cultura, espacios de ocio donde los vecinos se reunían para disputar partidas, conversar, beber y tomar café, puntos de encuentro para hacer negocios.

Estos casinos sociales forman parte de la comunidad onubense desde siglos atrás, y actualmente no hay en toda la provincia de Huelva un casino de juegos al uso, sino que su existencia obedece a otro tipo de usos, ofreciendo a la ciudadanía un espacio abierto a actividades recreativas, culturales y de ocio, difícilmente accesibles en localidades con pequeña población, ha señalado la Diputación.

De esta manera, ha indicado que los casinos sirven como plataforma para fomentar el tejido asociativo y del mismo modo se crean vínculos que fija la población al territorio. A su juicio, muchos de los casinos, además, se encuentran en edificaciones singulares, de gran valor arquitectónico y artístico, sirviendo como reclamo turístico que atrae a visitantes a los municipios en los que se ubican.

La convocatoria está destinada a la financiación de proyectos y actuaciones que contribuyan a la puesta en valor, mejora, mantenimiento y conservación u ornato, reformas, arreglos, etc... en las instalaciones de Casinos sociales ubicados en la provincia de Huelva, entendiéndose como institución de carácter privado, recreativo, social y cultural.

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria es de ciento cincuenta mil euros. Los proyectos y actuaciones serán diseñados y ejecutados por aquellas personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro que desarrollen dentro de su objeto social la gestión de dichos casinos; debiendo ser acreditado por los mismos si son titulares del inmueble (Casino) sobre el que se va a actuar, o bien si son autorizados por parte de los dueños del inmueble y tengan la capacidad legal para ejecutar dichos proyectos solicitados.

De la presente convocatoria quedarán excluidos los proyectos relacionados con casinos de juego que desarrollen juegos de azar y apuestas. No podrán subvencionarse por la presente convocatoria aquellos proyectos que reciban cualquier tipo de subvención o ayuda por parte de algún Área o Servicio de esta Diputación Provincial de Huelva.

El plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria se inició el día siguiente de la publicación en el BOP y finaliza el 2 de julio de 2026. Las solicitudes se presentarán, conforme al modelo de esta convocatoria, acompañada de la documentación específica establecida, necesariamente a través del catálogo de servicios de la sede electrónica de la Diputación en la dirección https://sede.diphuelva.es, cumplimentando la información requerida para ese procedimiento.