Diputación de Huelva licita la reparación integral de varias carreteras provinciales por 4,3 millones de euros

HUELVA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha licitado, por un importa total de más de 4,3 millones de euros (IVA incluido) repartidos en dos licitaciones diferentes, las obras para la rehabilitación de firme en las carreteras HU-3301 de Lepe a El Terrón --por valor de 628.329 euros--, HU-5401 de Puebla de Guzmán a Paymogo --810.843 euros--, HU-8100 desde Aroche a HU-9101 en Encinasola --por valor de más de 1,1 millones-- y HU-3110 de Moguer a El Rocío --por valor de 1,8 millones de euros--.

Así lo recoge las licitaciones, consultadas por Europa Press, y ha confirmado el diputado provincial de Infraestructuras, Manolo Cayuela, quien ha explicado que se trata de actuaciones que se enmarcan en el plan anual de mantenimiento aprobado por la institución provincial en octubre de 2025 y que se realizan "antes de aparezcan patologías" y finalice lo que se considera la vida útil de la carretera ya que "si esperamos a que la intervención anterior llegue a su fin, se da una situación extrema, como pasa en otras carreteras".

En este sentido, explica que la Diputación "no espera a que esté reventada, sino que hace una planificación para que no ocurra como con algunas del Ministerio, como pasa en la A-49" porque "lo que ahora puede costar un millón de euros, más adelante se multiplica el gasto y pasa como ocurre con las del Estado, que se parchea porque no les llega la inversión y es peor", ha remarcado Cayuela.

Asimismo, el diputado provincial ha señalado que con este plan integral "lo que hacemos es arreglo integral de carretera, independientemente del plan de mantenimiento de 14 millones con el que se está trabajando todo el año". "Esos son los trabajos puntuales de mantenimiento", ha apuntado.

Es decir, estas actuaciones se suman a anteriores modificaciones presupuestarias y a la partida aprobada a comienzos del verano para la contratación del servicio de conservación de carreteras y caminos de la provincia durante los próximos cuatro años, con una dotación global de 14 millones de euros.

Cayuela ha explicado que estás licitaciones se abren para el arreglo de carreteras que son "muy transitadas" por diferentes motivos, por lo que el firme sufre más por una mayor concentración de tráfico. En el caso de la carretera de Moguer a El Rocío, ha explicado que se trata de una zona con mucho paso de vehículo de diferentes tipos, ya que lleva a polígonos industriales, zonas agrícolas o el INTA, donde se ubica el proyecto CEUS, así como que conecta con núcleos costeros como Mazagón o Matalascañas.

En el caso de esta carretera, que se encuentra individualmente en una licitación, según recoge la documentación, el proyecto abarca la zona que discurre entre el P.K. -0+274, en la intersección con la carretera autonómica A-494 y el P.K. 8+340 donde se bifurca en los caminos del Alamillo y las Peñuelas. El Plazo de Ejecución de las obras será de seis meses desde la firma del contrato.

Así, se realizarán cinco tipos de intervención: el fresado de la capa de rodadura existente en deterioros puntuales y reposición, el fresado de la capa de rodadura existente en deformaciones por raíces y reposición, la eliminación parcial y reposición del firme existente con geocompuesto, el sellado de grietas y recrecimiento del firme existente y la implantación de malla antiraíces en las márgenes de la plataforma.

El arreglo de las carreteras HU-3301 de Lepe a El Terrón, HU-5401 de Puebla de Guzmán a Paymogo, HU-8100 desde Aroche a HU-9101 en Encinasola, aparecen divididas por lotes en una misma licitación que supone una inversión de 2,5 millones de euros (IVA incluido).

La Diputación de Huelva gestiona actualmente una Red Provincial de Carreteras de 812 kilómetros y una Red de Caminos Rurales de 102 kilómetros, lo que supone un total de 914 kilómetros de vías de titularidad provincial. En conjunto, está prevista una inversión de 38 millones de euros hasta 2027 para el mantenimiento, rehabilitación y mejora de accesos y conexiones.