La Diputación de Huelva presenta las novedades de su oferta turística para incentivar el turismo portugués

La directora general de Destino Huelva, Marián Gómez, en la presentación de 'Érase una Vez la Provincia de Huelva...' en Lisboa. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Huelva ha presentado este domingo en Lisboa junto a Touroperador Tour 10, el principal emisor de clientes portugueses hacia la provincia, "todas las particularidades y novedades" que ofrece la provincia onubense para "incentivar la venta del Destino Huelva" ante el mercado portugués.

La presentación del Destino Huelva, que ha contado con la presencia de la directora general de la citada entidad, Marián Gómez, se ha llevado a cabo ante "medio centenar de agentes de viajes de Lisboa y de los alrededores", según ha comunicado la Diputación en una nota.

En el marco del convenio de acciones especiales con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior a través de la empresa pública para el Turismo Andaluz y bajo el lema 'Érase una Vez la Provincia de Huelva...', se han mostrado "todos los recursos naturales, gastronómicos, culturales, oferta de golf y ocio en general" que ofrece Huelva a sus visitantes.

Asimismo, se ha hecho entrega a los agentes de viajes presentes en esta presentación de un "completo" pack de información turística y genérica sobre Destino Huelva.

De esta forma, esta acción ha culminado la campaña de marketing colaborativo diseñada para este ejercicio que ha desarrollado de forma conjunta con Touroperador Tour 10 para el mercado portugués.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL AÑO A AÑO

Más de un centenar de agentes de viajes han participado en esta acción "junto con una similar" celebrada el pasado mes de julio en Oporto.

Esta campaña promocional ha ido acompañada de acciones digitales en prensa, redes sociales y medios propios para promocionar el Destino Huelva en el mercado portugués, un cliente de "vital importancia" para esta provincia por su "cercanía y fácil conexión".

Así, según los últimos datos, el número de viajeros portugueses ha incrementado "un 35% con respecto al año anterior, el cual ya venía ofreciendo datos muy positivos respecto a temporadas anteriores".