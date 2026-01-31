Diputación de Huelva publica convocatoria para que empresas de la provincia participen en Alimentaria Barcelona 2026

Cartel de Alimentaria 2026. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial ha publicado la convocatoria para participar Alimentaria 2026, el Salón Internacional de Alimentación, Bebidas y 'Food Service' que tendrá lugar del 23 al 26 de marzo en Barcelona. El objetivo de esta convocatoria es propiciar la asistencia como coexpositoras a las empresas de los sectores agroalimentario y pesquero que desarrollen su actividad de fabricación, elaboración y captura en la provincia de Huelva.

Tal y como ha detallado la institución provincial en una nota, este año Alimentaria celebrará cinco décadas de vida, una larga trayectoria durante la que ha sido testigo y motor de los principales avances de la industria y la distribución de nuestro país. El salón afronta su futuro más inmediato "como uno de los principales eventos internacionales para anticipar tendencias y abrir nuevos mercados".

En su apuesta por la dinamización económica del territorio, la Diputación de Huelva ofrece a las personas empresarias y profesionales del sector agroalimentario y pesquero de la provincia la participación en Alimentaria Barcelona 2026, promoviendo de esta manera el contacto con los proveedores, distribuidores y potenciales clientes y, en definitiva, la apertura de nuevos mercados para sus productos. El número máximo de personas físicas/jurídicas y entidades beneficiarias será de 20 empresas.

En contexto, la próxima edición de Alimentaria y Hostelco, vuelve con una propuesta única y reforzada para la restauración y la hostelería, además de ofrecer "la máxima representatividad para el resto de sectores que componen la industria alimentaria y su cadena de valor". De esta forma, esta plataforma ferial "seguirá potenciando la internacionalización y la innovación de la industria" y encara la edición de su 50 aniversario con nuevas direcciones al frente de ambos salones.

Podrán concurrir a esta convocatoria todas las personas físicas y/o jurídicas o agrupaciones de productores primarios, de la provincia de Huelva, que estén dadas de alta en la AEAT al momento de fecha de la publicación de la convocatoria como fabricantes y/o productoras del sector agroalimentario y/o pesquero, siempre y cuando su domicilio social se encuentre en la provincia de Huelva. En el caso de agrupaciones de productores primarios, se deberá explicitar la comercialización y/o transformación de sus productos --frescos o derivados-- por sus socios.

En el caso de Grupos Empresariales, personas físicas/jurídicas representantes y o propietarias de varias empresas o similar, únicamente se podrá concurrir a la presente convocatoria con una de las empresas pertenecientes al grupo o similar, tomándose como válida la primera solicitud. Las empresas participantes deberán disponer de todas las autorizaciones administrativas necesarias para fabricar, manipular, transportar y vender sus productos. Deberán además, disponer de los seguros de responsabilidad civil correspondientes para el tipo de evento.

El plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria finalizará el 5 de febrero y esta se presentarán conforme al modelo de esta convocatoria --Anexo I--, acompañadas de la documentación específica, como regla general, a través del catálogo de servicios de la sede electrónica de la Diputación en la dirección 'https://sede.diphuelva.es' cumplimentando la información requerida para ese procedimiento. La información general sobre la convocatoria se encuentra disponible en 'https://sede.diphuelva.es/moad/oficina-moad/tramites/acceso....'.

Además, existe un teléfono de atención para las consultas sobre la presentación 'online' es 959494882 --horario de atención directa de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 horas. Fuera de este horario o con las líneas ocupadas se podrá grabar un mensaje con las dudas--. Para las consultas sobre la convocatoria, se atienden llamadas a 959 494711 ó 959494600 (ext. 10711) (ext.10446). Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva --horario de lunes a viernes de 9,00 a 14 horas--.