Diputación de Huelva reconoce la "excelencia" del sector oleícola con el XII Premio a Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra

Entrega del XII Premio 'Diputación de Huelva' al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos de la Diputación de Huelva ha acogido el acto de entrega de los galardones correspondientes al XII Premio 'Diputación de Huelva' al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra obtenido en la provincia, Cosecha 2025/2026, una convocatoria ya consolidada que tiene como objetivo reconocer y promover la calidad del aceite de oliva virgen extra producido en la provincia onubense.

Según informa la Diputación en nota de prensa, el acto ha estado presidido por el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, acompañado por la diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva, Patricia Millán, y el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos.

Asimismo, han asistido alcaldes, alcaldesas y concejales de los municipios galardonados, que han querido respaldar con su presencia a las almazaras premiadas y al conjunto del sector oleícola de la provincia.

Durante su intervención, Toscano ha agradecido la implicación de todas las personas y entidades que hacen posible una nueva edición de este premio, destacando especialmente a las almazaras participantes --cinco en total, que han presentado 17 muestras de aceites entre todas--, a las que ha definido como "las auténticas protagonistas del acto por su trabajo diario en el campo y en la industria, su apuesta por la calidad y su contribución a un producto que es seña de identidad de la provincia".

Además, el presidente de la Diputación ha reconocido la colaboración de los profesionales y entidades que avalan el prestigio de estos galardones, entre ellos la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), el panel de expertos catadores, Iberoleum, a través de la Guía de los Mejores Aceites de España, y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, que pone a disposición del premio su red de laboratorios oficiales para el análisis de las muestras.

El presidente de la institución provincial ha subrayado que "este reconocimiento se enmarca en el conjunto de iniciativas impulsadas por la Diputación de Huelva para la promoción de los productos amparados bajo la Marca Huelva, un sello que representa calidad, origen y compromiso con el territorio".

En este contexto, ha destacado el papel del olivar y de su industria "como actividad vertebradora del medio rural, presente en todas las comarcas y fundamental para la fijación de población, la generación de empleo y el mantenimiento del equilibrio territorial".

Toscano ha señalado que el aceite de oliva virgen extra "no es un producto agroalimentario más", sino que "forma parte de la cultura, la tradición y el paisaje de la provincia, además de ser un símbolo de una dieta saludable y equilibrada, como la dieta mediterránea, y un referente de calidad reconocido a nivel nacional e internacional".

Entre los aspectos más destacados, el presidente ha puesto en valor la incorporación al proyecto Oleoturismo España, una iniciativa impulsada por AEMO, la Diputación de Huelva y otras ocho diputaciones provinciales, junto al propio sector del olivar. Se trata de un proyecto que integra turismo, gastronomía, sostenibilidad, cultura y desarrollo local, y que abre nuevas oportunidades económicas ligadas al oleoturismo, contribuyendo a la valorización de los productos locales y al reto demográfico.

En su intervención, Toscano ha reiterado el compromiso de la Diputación con una transformación estratégica del sector agroalimentario, orientada a mejorar la rentabilidad del campo, impulsar la innovación y la modernización en todas las fases de la producción y fortalecer un sector que garantice el relevo generacional y su proyección de futuro.

En este camino se sitúa también la apuesta por la creación de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) que permita reconocer, identificar y caracterizar los aceites de oliva virgen extra de la provincia de Huelva, así como la creación de un panel de cata profesional de Huelva, concebido como una herramienta al servicio del sector oleícola provincial para la mejora continua, la formación y el prestigio del producto.

Tras doce ediciones celebradas, el presidente ha subrayado la evolución del sector oleícola onubense, señalando que los aceites de la provincia "han ido construyendo una personalidad propia y reconocible, que ya forma parte del patrimonio gastronómico de Huelva".

En este sentido, ha recordado la hoja de ruta marcada por la Diputación, que incluye el apoyo a la formación técnica de los maestros de almazara, la celebración de jornadas especializadas y la presencia en eventos sectoriales de primer nivel, como la World Olive Oil Exhibition (WOOE).

Antes de procederse a la lectura del fallo del jurado, David Toscano ha trasladado una felicitación especial a las almazaras premiadas y al conjunto del sector oleícola de la provincia, destacando que estos reconocimientos "son fruto del esfuerzo continuado, del conocimiento acumulado y de una apuesta decidida por la calidad".

GALARDONADOS DEL XII PREMIO 'DIPUTACIÓN DE HUELVA'

En cuanto al fallo del jurado, formado por expertos catadores con amplia experiencia en premios similares, el Primer Premio en la categoría de Gran Producción ha recaído en la Cooperativa del Campo San Bartolomé, Sociedad Cooperativa Andaluza, de Beas, mientras que el Accésit de Gran Producción ha sido otorgado a la Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera Bartolina, de San Bartolomé de la Torre.

En la categoría de Pequeña Producción, el Primer Premio ha sido para la Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera San Bartolomé, de Paterna del Campo, y el Accésit para la Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera Bartolina, de San Bartolomé de la Torre. Por su parte, los Premios Extraordinarios por variedad han reconocido como Mejor Verdial a la Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera San Bartolomé, de Paterna del Campo, mientras que los galardones a Mejor Picual y Mejor Arbequino han recaído en la Cooperativa del Campo San Bartolomé, de Beas.

En la categoría de Producción Ecológica, el premio ha sido concedido a la Cooperativa del Campo Nuestra Señora del Reposo, de Candón, que ha obtenido igualmente la Distinción al Mejor Packaging, reconociendo así tanto la calidad del producto como su presentación.