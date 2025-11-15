La Diputación de Huelva se suma al Día Mundial sin Alcohol con campañas de prevención entre menores. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva se ha sumado este viernes a la conmemoración del Día Mundial sin Alcohol, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinada a concienciar sobre los riesgos del consumo de alcohol y los problemas sociales asociados, especialmente entre jóvenes.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la jornada busca fomentar la reflexión sobre los hábitos de consumo y promover estilos de vida más saludables, en un contexto en el que el alcohol está muy normalizado entre la población adulta, sobre todo en momentos de ocio.

Para reforzar la prevención, el Grupo de Trabajo sobre Prevención del Consumo de Alcohol de la Comisión de Salud Pública del Cisns ha desarrollado materiales dirigidos a los ayuntamientos, orientados a evitar la venta de alcohol a menores y a fomentar la implicación municipal en estas estrategias. Los recursos están disponibles en la web del Ministerio de Sanidad.

La Diputación de Huelva, en su papel de apoyo a los municipios, difunde estos recursos y recuerda la importancia de que los ayuntamientos actúen como agentes preventivos de primer orden. Su Servicio de Prevención Social ofrece además asesoramiento técnico y herramientas para promover hábitos saludables y prevenir el consumo de alcohol en jóvenes.

Entre las acciones desarrolladas destacan el taller "Ojo con el viernes noche", el asesoramiento para implantar medidas preventivas en fiestas locales y la exposición "Salimos", que sensibiliza sobre los efectos del alcohol en distintos contextos sociales.

Con motivo de esta jornada, la Diputación difundirá además entre técnicos de prevención y asociaciones provinciales la documentación recibida de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, que recoge buenas prácticas basadas en la evidencia para evitar la venta y dispensación de alcohol a menores, reforzando la implicación municipal en la promoción de entornos saludables.