La Diputación de Huelva se suma a la 'Noche Azul' de Acnur con motivo del Día Mundial del Refugiado - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva se ha sumado a la 'Noche Azul' de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), una acción simbólica y global que se celebra cada año durante la noche del 19 al 20 de junio, víspera del Día Mundial del Refugiado.

Durante esa noche, edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo se iluminan de azul, el color de Naciones Unidas y Acnur y así lo hará la fachada de la institución provincial, según se recoge en una nota.

'La Noche Azul' es iniciativa global impulsada por Acnur que invita a ciudades e instituciones a iluminar de azul sus edificios y monumentos emblemáticos como gesto de solidaridad, compromiso y esperanza.

En todo el mundo, cada año decenas de miles de personas e instituciones públicas y privadas, se unen en el Día Mundial del Refugiado para reconocer la contribución de las personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, que en la actualidad superan los 117 millones, y para tender puentes entre quienes huyen y quienes les acogen.

La Diputación de Huelva se suma a la iniciativa internacional 'La Noche Azul', promovida por Acnur, iluminando de azul la fachada principal del Palacio Provincial con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora cada 20 de junio.

Con este gesto simbólico, la institución provincial muestra su solidaridad con los millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de conflictos armados, persecuciones, violencia, vulneraciones de derechos humanos o desastres humanitarios.

La iluminación de edificios y monumentos emblemáticos constituye una de las acciones más visibles de la campaña impulsada por Acnur para sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de las personas refugiadas y desplazadas, así como para reconocer su fortaleza, resiliencia y capacidad de reconstruir sus vidas en circunstancias especialmente difíciles.

La Diputación de Huelva reafirma así su compromiso "con los valores de solidaridad, justicia social, cooperación y defensa de los derechos humanos, sumándose a las numerosas instituciones y entidades de toda España que participan en esta iniciativa".

El color azul, asociado a Naciones Unidas y a Acnur, simboliza "la esperanza, la protección y el compromiso compartido de la comunidad internacional con quienes se han visto obligados a huir de sus hogares en busca de seguridad y de una vida digna".

Con esta acción, la Diputación de Huelva quiere contribuir a mantener viva la sensibilización sobre una de las mayores crisis humanitarias de nuestro tiempo y trasladar un mensaje de apoyo y acogida a las personas refugiadas de todo el mundo.