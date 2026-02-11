Diputación de Huelva trabaja en el arreglo de las dos carreteras que permanecen cortadas al tráfico en la Sierra

HUELVA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de su área de Carreteras, está actuando en el arreglo de las vías de comunicación que permanecen cortadas al tráfico como consecuencia de los temporales que han azotado a la provincia de Huelva en las últimas semanas. En concreto, se están llevando a cabo obras para reabrir al tráfico "lo antes posible" la carretera HU-7100, que une Almonaster y Valdelamusa por Gil Márquez, y la HU-9115 que va desde Zufre al municipio sevillano de El Castillo de las Guardas.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Carreteras, Manuel Cayuela, ha destacado que "desde el primer momento el personal del Servicio de Carreteras ha venido trabajando de forma continua y a pleno rendimiento, atendiendo y resolviendo todas las incidencias que se han ido registrando en la red provincial de carreteras como consecuencia de los sucesivos temporales que hemos sufrido en la provincia en las últimas semanas", ha indicado en una nota.

Al tratarse de incidencias por toda la provincia, ha insistido Cayuela, "hemos intentando priorizar aquellas intervenciones que resultaban más necesarias y, una vez resueltas, se comienza a actuar en estas carreteras que requieren de algo más de tiempo para su arreglo, pero que vamos a intentar que se solucione lo antes posible para evitar las mayores molestias a nuestros ciudadanos".

Con respecto a la carretera HU-7100, que une Almonaster la Real y Valdelamusa, la saturación hídrica del terreno y la acción continuada de la lluvia y el viento, ha provocado un deslizamiento de ladera que ha invadido la calzada, con un volumen estimado de unos 650 metros cúbicos de material. A ello hay que unir la inestabilidad de un número elevado de ejemplares de encinas y alcornoques, situados en la línea de rotura de la ladera, al haberse descalzado sus sistemas radiculares.

El plan de actuación previsto por la Diputación se ha dividido en dos fases. La primera, que se está desarrollando en la actualidad, consiste en labores de apeo y retirada de los árboles inestables para evitar riesgos de caída al personal de conservación. La segunda fase, que se iniciará una vez finalice esta primera y que se extenderá previsiblemente hasta final de mes, estará destinada a las labores de movimiento de tierras y reperfilado, así como a la retirada del material deslizado, saneo del talud y recuperación de la geometría de la carretera.

Durante todo el periodo de ejecución de las obras, la HU-7100 permanecerá totalmente cerrada al tráfico, con señalización específica mediante barreras y paneles informativos. Desde el área de Carreteras de la Diputación de Huelva se ha previsto como itinerario alternativo el desvío por las carreteras HU-8105, N-435 y HU-7104.

Por su parte, también se trabaja ya en la carretera provincial HU-9115 Zufre-El Castillo. En este sentido, la Diputación ha adjudicado un contrato de emergencia y una vez que han mejorado las condiciones meteorológicas, han comenzado los trabajos para la reparación y obra de drenaje transversal y talud de margen izquierdo en el punto kilométrico 5+500 de esta carretera.

El plazo de ejecución estimado es de un mes. Las obras comprenden diversas fases que incluyen la estabilización geotécnica y saneo, obras de defensa y sostenimiento con la cimentación de pie de talud y drenaje, así como la ejecución de la obra de drenaje transversal. También se incluyen la reconstrucción del cuerpo del terraplén y mejora del firme.

Durante todo el periodo de ejecución de las obras, la HU-9115 permanecerá totalmente cerrada al tráfico, con señalización específica mediante barreras y paneles informativos. Desde el área de Carreteras de la Diputación de Huelva se ha previsto como itinerario alternativo el desvío por las carreteras A- 461, A-66 y N-433.