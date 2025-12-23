Diputación promociona belenes emblemáticos de la provincia de Huelva con una campaña de vídeos para "ponerlos en valor"

La diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha presentado una nueva acción de promoción cultural y patrimonial enmarcada en la Campaña de Navidad 2025, con una serie de vídeos de corta duración dedicados a cinco belenes emblemáticos de la provincia, ubicados en Beas, Corrales, Galaroza, El Rocío y Puerto Moral.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha señalado que esta iniciativa forma parte de "una estrategia más amplia" que combina "tradición, cultura y difusión digital". Según ha destacado, los vídeos pretenden poner en valor el belenismo como "una expresión cultural viva", ha indicado la institución provincial en una nota.

"Con estos vídeos hemos querido mostrar que los belenes no son únicamente una tradición decorativa, sino una expresión cultural construida de forma colectiva y mantenida gracias al trabajo constante de vecinos, asociaciones y hermandades", ha afirmado, subrayando además la apuesta por "formatos breves y actuales, pensados para su difusión digital, que contribuyen a la proyección cultural y turística de nuestros pueblos".

Como ha indicado la diputada, los cinco belenes seleccionados reflejan "realidades diversas" de la provincia. El de Beas es "uno de los grandes referentes del belenismo onubense, con una larga trayectoria y una fuerte implicación municipal"; en Corrales, el belén destaca por su arraigo vecinal y su papel como "espacio de convivencia"; el belén de Galaroza "pone de manifiesto la identidad serrana del municipio y su relación con el entorno natural"; en El Rocío, "adquiere una dimensión singular por su vinculación con la tradición y la devoción rociera", mientras que el de Puerto Moral "ejemplifica cómo los municipios pequeños mantienen viva esta tradición con dedicación y cuidado".

Asimismo, Baquero ha hecho balance del desarrollo de la Campaña de Navidad 2025, que se celebra del 5 al 30 de diciembre en colaboración con los ayuntamientos de la provincia. "Se trata de una campaña con un objetivo muy claro: llevar cultura de calidad a todos los municipios, independientemente de su tamaño o ubicación", ha indicado.

En las primeras semanas de programación ya se han superado las 2.500 personas asistentes, una cifra que "continuará creciendo" hasta el final de la campaña. "Más allá de los datos, estamos comprobando una respuesta muy positiva del público, con plazas, teatros e iglesias llenas y una alta participación ciudadana", ha resaltado.

La diputada ha puesto el acento en la importancia de esta iniciativa para los municipios de menor población. "Para muchos de ellos, estas actuaciones suponen una oportunidad real de acceder, en su propio entorno, a propuestas culturales de primer nivel, sin necesidad de desplazarse a grandes núcleos urbanos. Esto refuerza el papel de la cultura como elemento de cohesión y equilibrio territorial", ha señalado.

En el marco de la campaña han participado artistas y formaciones "de reconocido nivel", muchos de ellos vinculados a la provincia, como Macarena de la Torre, Regina, Alejandra Almendro y Jeromo Segura, Bella de Sousa, Dúo x Caso, Hogueras y Candiles, Naife, la Orquesta Clásica de Huelva, Rocío Medina y The Baton, así como las zambombas Un Canto a la Navidad, de Mari Ángeles Cruzado, y Zambomba de Pata Negra.

Para concluir, Gracia Baquero ha agradecido "el trabajo de los ayuntamientos, de los artistas y compañías y del equipo técnico del Servicio de Cultura", destacando que "cuando la cultura llega a los pueblos, se llenan los espacios y se refuerza el vínculo de la ciudadanía con su territorio. Eso es lo que está ocurriendo esta Navidad en la provincia de Huelva".