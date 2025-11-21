A disposición judicial un conductor por circular a más del doble de velocidad permitida en la N-435 (Huelva)

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva han investigado y puesto a disposición judicial a un conductor que circulaba con un vehículo a 194 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90 en la carretera N-435 (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, durante la realización de un dispositivo de control de velocidad, que se realizan de forma periódica en las distintas vías de la provincia, detectaron un vehículo que circulaba a 194 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90 kilómetros por hora en la carretera N-435.

Es decir, conducía a 104 kilómetros por hora por encima de la velocidad establecida como máxima permitida, siendo traspasadas las actuaciones al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Huelva (UNIS), para continuación con la investigación, esclarecimiento los hechos y puesta a disposición judicial al autor del delito.

Tras identificar al conductor del vehículo, se han instruido las correspondientes diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Valverde del Camino (Huelva) junto con el supuesto autor en calidad de investigado, por un presunto delito contra la seguridad vial, por conducir superando los límites de velocidad en más de 80 kilómetros por hora, una vez aplicados los márgenes de error del cinemómetro utilizado, en un tramo de vía interurbana.

La Guardia Civil ha incidido en que esta conducta "temeraria y extremadamente peligrosa" generó un grave riesgo para el resto de usuario de la vía y el autor se enfrenta a penas que pueden llegar a prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses y en cualquier caso privación de conducir un vehículo a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.