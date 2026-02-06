Doñana recoge 450 litros desde el inicio del ciclo hidrológico, 120 por encima de la media histórica

Marisma de Doñana inundada en la actualidad. - ESPACIO NATURA DE DOÑANA

HUELVA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Natural de Doñana ha indicado que la sucesión de borrascas que está afectando a Andalucía está dejando "importantes" inundaciones, concretamente, se han recogido 450 litros por metro cuadrados desde que se inició el ciclo hidrológico 2025-2026, por encima de la media histórica.

Según informa el Espacio Natural en sus perfiles de redes sociales consultados por Europa Press, desde que empezó este 2026 se han acumulado ya casi 178 litros por metro cuadrado en la estación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Matalascañas, Almonte (Huelva), y desde que se inició el ciclo hidrológico 2025-2026, 450 litros por metro cuadrado, esto supone unos 120 litros por encima de la media histórica para estas fechas.

Asimismo, según señala la entidad, el paso de las borrascas ha hecho que los cauces que vierten actualmente a la marisma del área protegida presenten "caudales máximos", provocando una inundación casi completa de este gran humedal, con niveles que alcanzan en algunos puntos, fuera de los cauces, los 90 centímetros de lámina de agua.

90% DE SUPERFICIE INUNDADA

Asimismo, el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, señaló este jueves, durante la presentación del informe 'Estado de la biodiversidad en Doñana 2025' que las lluvias de los últimos meses "le viene muy bien" y la marisma está "ahora mismo al 90% de superficie inundada", es decir, unas 30.000 hectáreas de las 34.000 que tiene y "sigue entrando agua", por lo que "la inundación va a ser muy importante, similar a la del año pasado".

"Lo que pasa es que está ocurriendo mucho antes. Eso es una gran diferencia. El año pasado fue tarde, ya había aves reproduciéndose", comentó. Además, Revilla señaló que tanto las lluvias de 2025 como la de estos meses "lo que ha supuesto es la estabilización de Doñana, que estaba en una trayectoria negativa a lo largo de la última década".

Asimismo, indicó que esta estabilización es "para muchos indicadores, no solamente para las especies que dependen del agua", sino que "aquellas que tienen una dinámica o unos ciclos más rápidos son las que se nota ya una recuperación".

En cuanto al acuífero, Revilla señaló que muestra "exactamente lo mismo", ya que los datos presentados por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a finales del año pasado "lo que se ve es que ha dejado de empeorar", y "se ha iniciado una lenta recuperación y eso es algo que es muy importante tenerlo en la cabeza". "Los acuíferos son sistemas que responden de manera lenta. Requieren de tiempo, por eso sirven de reserva de agua cuando vienen los periodos de sequía", explicó.

No obstante, el director de la Estación Biológica de Doñana apuntó que el "problema" del acuífero es la "sobreexplotación", ya que "el otro componente para definir una sequía es la demanda, por lo que si la disponibilidad media en el largo plazo es inferior a la demanda media en el largo plazo, lo que tenemos es un problema de sobreexplotación de ese recurso".