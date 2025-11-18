Doñana vive primer año húmedo desde 2010, pero la tendencia del acuífero es "desfavorable" pese a "menos extracciones"

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El informe sobre la situación cuantitativa y evolución de niveles en los acuíferos de Doñana en el año hidrológico 2024-2025, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), concluye que el Parque Nacional ha vivido su primer año "húmedo" desde 2010-2011, por lo que "concluye el largo episodio seco". Sin embargo, la tendencia a largo plazo del acuífero es "desfavorable" pese a la reducción de las extracciones.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la precipitación del año hidrológico 2024/25 fue de 671 mm, por lo que se trata de un año "húmedo", el primero desde 2010/11, con un 123% de la media. En cuanto a su distribución por estaciones, el otoño fue normal (83 % de la precipitación media), seguido por un invierno muy húmedo (205% de media) y una primavera normal (con un 82 % de la media: 71 mm frente 86).

Sin embargo, se señala en el informe que una recuperación del acuífero "requiere no un año húmedo aislado, sino un nuevo periodo húmedo, o al menos la alternancia acostumbrada --hasta 2011/12 el periodo medio entre años húmedos era de tes años--".

Por otra parte, el informe también analiza la temperatura media anual, que ha sido de 19,2 ºC, la segunda más alta de la serie 1978/79-2024/25, casi igualando a la más cálida (2022/23, 19,3 ºC) y superando ampliamente a la 2023/24, que con 18,7 ºC ocupaba el segundo lugar. Asimismo, la CHG ha destacado que las anomalías se han distribuido a lo largo de todo el año, destacando especialmente noviembre y junio, ya que el frío "ha tardado mucho en llegar y el estiaje mas fuerte ha empezado muy pronto, con un mes de junio superior a la media de julio".

Por otro lado, el informe ha analizado, a corto plazo, los piezómetros --que miden las aguas subterráneas--. Entre los 289 puntos medidos este año en la red piezométrica especial de Doñana de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se han seleccionado para este informe un total de 166 puntos con serie continua desde el año 1993/94.

Así la situación piezométrica de las MASb es de "0,48, coherente con el de la precipitación, que con 671 mm ha sido de 0,63". En el año 2024/25 el análisis estadístico realizado marca "un límite inferior para esta coherencia de 0,47". Sin embargo hay indicios de "deterioro", ya que 2006/2007, con una precipitación (680 mm y un valor de Ie de 0,64) muy similar "tuvo un valor medio del indicador piezométrico de 0,58, aunque no puede descartarse que la acumulación de años secos anteriores aun siga marcando los niveles".

A grandes rasgos se agrupan en dos categorías, por un lado, sectores con un estado piezométrico acorde a la pluviometría y un valor medio ponderado de 'Normalidad', que son: Sur de Villamanrique (confinado), Sur Arroyo de La Rocina, Ecotono Vera-Retuerta, Marismas, Arroyo de la Rocina y Lagunas de Doñana.

Por otro lado, están los sectores con un estado piezométrico "peor" que el que puede esperarse de la pluviometría del año hidrológico: Zona Norte, Ecotono Norte, Zona Costera, Abalario, Cabecera Norte de La Rocina, Norte Arroyo de la Rocina, Norte del Rocío, Cabecera Sur de La Rocina, Sector Intermedio y Sur de Villamanrique (libre)

Asimismo, el informe incluye el análisis del complejo de lagunas peridunares del Parque Nacional, señalando que el valor promedio de la superficie inundada (22,1 ha) para el conjunto en 2024/2025, es un 70% de la mediana del periodo de referencia (30,6 ha). Debe destacarse que la laguna de Santa Olalla, clasificada como permanente, ha mantenido una amplia lámina de agua a lo largo de todo el estiaje "por primera vez desde 2021/22".

NITRATOS

Por otra parte, como continuación a los trabajos realizados en los últimos años, se ha realizado el seguimiento de las concentraciones de nitratos en el año 2025. En total se han llevado a cabo 86 medidas, 63 de aguas subterráneas y 23 de superficiales.

En cuanto a las aguas superficiales, las 23 muestras en masas de agua superficial presentan un promedio de 14,1 mg/l y una mediana de 10,1 mg/l, con un máximo puntual de 104 mg/l en la masa 'Arroyo de la Rocina hasta Marisma de Doñana'. Para el caso de la toma de muestras realizadas en masas de agua subterránea, se dispone del dato de profundidad del pozo o sondeo en 47 de los 63 puntos de muestreo, siendo el promedio de la concentración de nitrato en estas muestras de 38,1 mg/l y la mediana de 21,4 mg/l.

Por otro lado, en los 18 puntos de toma de muestras más profundos empleados (promedio 90 m) se obtuvieron valores de concentraciones de nitrato de 15,7 mg/l de promedio y 8,7 mg/l de mediana.

Así, las MASb donde mayor concentración de nitrato se encontró fueron La Rocina y Almonte. La primera está declarada como "en riesgo de no alcanzar el buen estado químico" y la segunda se considera en "mal estado químico" desde el informe de seguimiento del año 2021/22.

CONCLUSIONES

El informe señala, como conclusiones, que la tendencia que marcan los piezómetros tiene "una evolución desfavorable", ya que el número de sectores con descenso estadísticamente significativo pasa de siete de un total de 16 en 2012/13 a 14 en 2022/23, cifra que se ha mantenido en 2024/25.

Todo ello a pesar de que las extracciones han disminuido en 10,5 hm3 desde 2015 --6,8 hm3 tras la compra Los Mimbrales y 3,7 hm3 tras la sustitución por aguas superficiales en la zona de Arroyo de Don Gil--, que han mejorado la situación donde se han aplicado, a pesar del ciclo seco.

De este modo, la CHG señala que este análisis permite afirmar que el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en zonas del acuífero detrítico "compromete su buen estado y el de los ecosistemas terrestres dependientes", lo que se evidencia en que tres de las cinco MASb integrantes del sistema acuífero no alcanzan el buen estado cuantitativo.

Esto obliga a la administración hidráulica a tomar una serie de medidas para "asegurar el no deterioro, así como a realizar todas las acciones posibles para revertir este mal estado con vistas al horizonte de 2027". También es urgente que por parte de la autoridad competente se tomen medidas para mantener los niveles de nitratos dentro de los niveles marcados por la normativa.

Así, la entidad recomienda, dentro de la estrategia para el buen estado de las MASb de Doñana el incremento cero de la superficie susceptible de obtener concesión mediante el cierre de captaciones ilegales y la eliminación de regadíos no legalizables.

Además, contempla la reversión de la tendencia descendente, especialmente en los sectores entre El Rocío y Villamanrique. Se plantea como horizonte la vuelta a la situación del año 2000, lo que requerirá "como mínimo" la implementación completa del trasvase de 19,99 hm3 previsto en la Ley 10/2018, de 5 de Diciembre, así como medidas para disminuir las extracciones en la zona de contacto entre las MASb Almonte y Marismas.

Asimismo, se contempla la reubicación de los sondeos de Matalascañas más próximos al Parque Nacional y mejora de la red de abastecimiento existente, la ejecución de la conexión con la ETAP del Tinto, o el recrecimiento del embalse del Agrio para sustituir aguas subterráneas por superficiales, entre otras medidas.