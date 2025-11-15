La superficie de cultivos en el entorno de Doñana pasa de 6.000 hectáreas en 2017 a 4.298 en la actualidad

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La superficie dedicada a cultivos bajo plástico en el entorno de Doñana (Huelva) ha pasado de casi 6.000 hectáreas en otoño de 2017 a "unas 4.298 en la actualidad" y, de ellas, unas 547 hectáreas --el 13%-- se sitúan fuera de la superficie agrícola regable (SAR), por lo que "se presume su ilegalidad", aunque "algunas cuentan con derechos de agua reconocidos".

Así lo recoge el informe de seguimiento del Marco de Actuaciones para Doñana en su actualización del mes de septiembre de 2025, consultado por Europa Press, que apunta que "este tipo de situaciones --las hectáreas supuestamente situadas fuera de la legalidad-- motivan las inspecciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), toda vez que destaca como "relevante" que "la superficie afectada se ha reducido un 20% en la campaña de primavera de 2025 respecto a la campaña anterior".

Explica el informe elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que la CHG realiza "dos campañas anuales" de inspección de cultivos bajo plástico, recurriendo para ello a técnicas de teledetección espacial.

De esta forma, "se analizan imágenes de otoño, coincidiendo con la colocación del plástico sobre los invernaderos, y de primavera, al cierre de la campaña". Esta información, una vez procesada, se cruza con datos cartográficos de derechos de riego, declaraciones de la Política Agraria Común, localización de balsas, etc.

De este modo, a partir de estos análisis se elaboran planes de visitas para la inspección en campo, seleccionando las explotaciones que serán objeto de revisión directa. Así, señala que en la campaña 2024/2025 "se inspeccionaron 327,17, lo que dio lugar a 37 denuncias por riego irregular en 314,6 hectáreas, con una captación estimada de más de 1,6 millones de metros cúbicos".

Matiza el informe que dentro del perímetro del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana, "existen cultivos de arándanos que no se realizan bajo plástico --tanto dentro como fuera de SAR--, así como puntualiza que "existen superficies de cultivos bajo plástico localizadas fuera del ámbito territorial de la Corona Norte --como ocurre en la zona de Los Hatos--".

De otro lado, indica que, "entre 2018 y la actualidad, la CHG ha tramitado 1.272 expedientes sancionadores por infracciones en explotaciones legales e ilegales en el Espacio Natural de Doñana y su entorno", con un impacto económico total de 14,2 millones de euros, que incluye tanto sanciones como la valoración de daños al dominio público hidráulico.

Asimismo, explica que desde el año 2019, "la cifra manejada de captaciones irregulares para su sellado es 1.214". Se trata, detalla, de captaciones denunciadas que fueron objeto de procedimientos sancionadores, algunos anteriores a la regularización de la zona regable del Fresno y zona regable del Condado, "lo que ha dado lugar a diversas casuísticas.

A este respecto, señala que un total de 801 se encuentran ya cerrados, mientras que en 18 de los casos el cierre se ha suspendido "por haber acudido el infractor a sede judicial", 16 de ellos están pendientes de cerrar, mientras que el cierre de 190 están en proceso de tramitación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 112 se han incluido en la regularización de la zona regable del Condado y 77 de esas captaciones se han solicitado incluir por parte de los infractores en la zona regable del Condado y su resolución está pendiente.