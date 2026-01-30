La DOP Jabugo (Huelva) destaca un "notable incremento" de las piezas certificadas durante 2025

Archivo - Sede de la DOP Jabugo. - EUROPA PRESS/DOP JABUGO - Archivo

JABUGO (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jabugo ha destacado "notable incremento" de las piezas certificadas durante 2025, ya que se han elevado a 132.994 --61.317 jamones y 71.677 paletas-- bellota cien por cien ibérico.

Según ha indicado la entidad, estas piezas tienen la identificación DOP Jabugo, que es "la única y máxima calidad que certifica, que provienen de añadas anteriores y que han finalizado su proceso de curación en este año".

Asimismo, la estimación del valor económico en el mercado del total de estas piezas certificadas, en pieza entera, alcanzó los 37,2 millones de euros. "Una cifra muy significativa considerando igualmente la limitadísima y exclusiva producción de la DOP Jabugo", han resaltado.

Por otro lado, la DOP también considera "muy destacable" el aumento de la certificación de producto amparado en formato loncheado, lo que demuestra, a juicio de la entidad, "la capacidad de adaptación de las bodegas inscritas a las tendencias de la demanda del consumo nacional e internacional".

En este sentido, la entidad recuerda que la certificación de los jamones y paletas con DOP Jabugo es realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Consejo Regulador de la DOP, lo que otorga "la máxima garantía del control oficial al consumidor".

Por otro lado, la entidad ha señalado que hay otras cifras "relevantes" indican "consolidación y madurez" de la DOP Jabugo como las 232 dehesas localizadas en Extremadura y Andalucía, y 31 empresas elaboradoras --mataderos, salas de despiece, secaderos y bodegas-- localizadas entre los 31 municipios del entorno del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche --Aracena, Aroche, Corteconcepción, Cortegana, Cumbres Mayores, Galaroza, Higuera de la Sierra, Santa Olalla del Cala y el propio Jabugo-- cuyas dehesas están declaradas Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Por otro lado, el número de piezas precintadas a principios del año 2025 en los mataderos inscritos fue de 95.697. Este número de piezas corresponden a los cerdos que se identificaron y controlaron en la montanera 2024/25. El número de cerdos 'bellota cien por cien ibérico'' identificados en las dehesas inscritas durante la actual montanera 2025/26, que comenzó el pasado otoño 2025, ha sido de 23.896.

En definitiva, las cifras estadísticas de la DOP Jabugo son "cuantitativamente muy reducidas" con respecto a las cifras del sector del jamón y, en concreto, del subsector del ibérico, y, muy particularmente, el de bellota cien por cien ibérico, pero "es coherente con los estrictos requisitos de calidad y origen que exige el Consejo Regulador".

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

Con respecto a la estrategia de promoción a nivel nacional, este año se ha diseñado una nueva campaña, '31 pueblos-31 lonchas' en la que se ha puesto en valor el territorio que conforma la DOP Jabugo y todos y cada uno de sus municipios, que ha contado con la cofinanciación de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía, gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

A lo largo de 2025, el Consejo Regulador ha continuado con el Plan de Internacionalización en diversos países y en concreto con la estrategia de promoción en el mercado francés. Ha sido el cuarto año consecutivo apostando por el mercado de Francia, lo que supone "todo un logro sin precedentes y una apuesta continuada en el tiempo". Esta estrategia ha contado con la ayuda del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y la Oficina Comercial de la Embajada de España en París.

PRIMERA SENTENCIA

Finalmente, la estrategia de defensa de la DOP Jabugo "sigue consolidando la protección del uso correcto del nombre Jabugo", ya que la entidad ha destacado que se ha logrado la primera sentencia condenatoria firme en lo penal por falsedad continuada en el etiquetado de jamones.

Al respecto, la DOP Jabugo trata de proteger al consumidor de los usos indebidos, por ello, hay en marcha diferentes procedimientos y acciones para "la defensa y el buen uso del término Jabugo", que cuentan con la colaboración de las administraciones autonómicas, nacional, así como de otras instituciones y un gabinete jurídico especializado.

"Hoy por hoy, el derecho de propiedad intelectual que representa el término geográfico 'Jabugo' está siendo defendido, atendiendo a los recursos de los que dispone el Consejo Regulador, tanto en el mercado nacional como en más de 80 países", ha remarcado la entidad.