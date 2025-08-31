Dos fallecidos y un herido tras un atropello en la A-49 a su paso por Trigueros (Huelva)

TRIGUEROS (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida en un atropello ocurrido este domingo tras la colisión entre un turismo y una furgoneta en Trigueros, Huelva, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que varios testigos han llamado al teléfono 112 sobre las 14,30 horas para alertar de una colisión entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 71 de la A-49, sentido Huelva. En los avisos los ciudadanos que llamaron indicaban que había varios heridos y podía haber atrapados.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil han confirmado que ha habido dos personas fallecidas y una herida. Según los servicios de emergencia, todo apunta a que la furgoneta sufrió un reventón de una rueda, dos ocupantes se bajaron y fueron atropellados por el turismo.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado, alertados por el 1-1-2, Guardia Civil, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que han movilizado un helicóptero, los bomberos y mantenimiento de carreteras.