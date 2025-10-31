Dos personas evacuadas al hospital en una colisión frontolateral en Aljaraque (Huelva)

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva han intervenido en la tarde de este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 6 de la A-492, en la zona de Los Pinos, término municipal de Aljaraque, en el que se han visto implicados dos vehículos.

Según ha indicado el consorcio en una nota de prensa, el siniestro, que se ha producido por una colisión frontolateral, ha requerido la excarcelación del conductor de uno de los turismos, que había quedado atrapado en el interior del habitáculo. El hombre presentaba una fuerte contusión en el pecho, un corte en el brazo y dolor en las caderas, siendo trasladado al hospital junto al otro conductor implicado para su valoración médica.

Además, uno de los vehículos ha quedado impactado contra la bionda de protección, por lo que la Guardia Civil de Tráfico ha solicitado su retirada para restablecer la circulación en la vía.

En el operativo han participado efectivos del parque de bomberos de Aljaraque, junto con Guardia Civil de Tráfico, servicios sanitarios y personal de mantenimiento de carreteras.