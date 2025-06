Dos proyectos de investigación sobre frutos rojos de Huelva "confirman su valor nutricional, económico y ambiental"

Presentación de los resultados de los proyectos GO Valueberry y GO Shelflife Raspberry. - INTERFRESA

HUELVA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa) y el Centro Tecnológico Agroalimentario CICAP han presentado en Huelva los resultados finales de dos proyectos de referencia para el sector de los frutos rojos: GO Valueberry, centrado en la revalorización del arándano, y GO Shelflife Raspberry, enfocado en la mejora de la vida útil de la frambuesa. Según han indicado, ambos proyectos "confirman" el "valor nutricional, económico y ambiental" de los frutos rojos.

En una nota, de prensa, han indicado que ambos han sido desarrollados desde 2023 con financiación de la Junta de Andalucía a través de fondos Feader, en el marco de la Asociación Europea de Innovación para la Productividad y la Sostenibilidad Agrícola.

El primero de los proyectos presentados, GO Valueberry, ha puesto el foco en el "potencial nutricional, medioambiental y comercial" del arándano andaluz. A través de una investigación "exhaustiva" que ha abarcado diversas variedades y campañas productivas, el equipo ha confirmado el "perfil nutracéutico excepcional de este fruto, con altos niveles de antocianinas, protoantocianidinas, ácido clorogénico y quercetina, así como de minerales esenciales y vitaminas clave como la C y la K".

Así, el estudio señala que este cóctel de compuestos bioactivos "no solo refuerza el posicionamiento del arándano como alimento funcional, sino que consolida su papel en la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con el estrés oxidativo y la inflamación".

GO Valueberry también ha abordado, "con rigor técnico y científico", el impacto ambiental del cultivo. Adaptando los principales protocolos internacionales, el equipo ha logrado establecer una metodología precisa para medir la huella hídrica --incluida la huella gris, asociada al uso de fertilizantes-- y ha desarrollado un sistema para calcular la huella de carbono desde el campo hasta el consumidor. Con estos estudios se han identificado prácticas agronómicas que permiten "reducir emisiones y optimizar el uso del agua", como el riego "alimentado por energía solar" o la implementación de modelos de agricultura "regenerativa".

En su vertiente comunicativa, el proyecto ha apostado por "la transparencia y la conexión directa" con el consumidor final. Los resultados científicos se traducen ahora en etiquetas inteligentes con código QR, que permitirán acceder a una plataforma web multilingüe donde se explicará, de forma "clara y rigurosa", el valor añadido del arándano andaluz. Esta estrategia busca "reforzar la diferenciación del producto en los mercados internacionales y vincularlo con conceptos clave como salud, sostenibilidad y trazabilidad".

MEJORA DE LA VIDA "POSTCOSECHA"

El segundo proyecto presentado, GO Shelflife Raspberry, ha supuesto una "valiosa contribución" al conocimiento y "mejora" de la vida poscosecha de la frambuesa, uno de los frutos "más apreciados, pero también más frágiles". Desde una visión integral que abarca desde la planta hasta el lineal, el proyecto ha demostrado que las condiciones agronómicas --especialmente la salud del suelo, el equilibrio hídrico-nutricional y el manejo climático durante el ciclo del cultivo-- influyen de forma directa en la resistencia y conservación del fruto.

De este modo, "gracias a un innovador uso de la sensorización en campo, el análisis metagenómico del suelo y la monitorización precisa de las cámaras de frío", el equipo ha podido modelizar "cómo las variaciones de temperatura, humedad y exposición afectan a la estructura del fruto, su susceptibilidad a patógenos y su valor nutricional".

Uno de los logros más destacados ha sido el desarrollo de una línea de trabajo orientada al diseño de dispositivos de seguimiento geolocalizado en tiempo real, capaces de integrar datos agronómicos y logísticos para una gestión "más eficiente y colaborativa" entre productores, operadores y comercializadores.

Además, GO Shelflife Raspberry plantea una revisión de los modelos de valoración comercial, al demostrar que, incluso cuando el aspecto visual del fruto se deteriora ligeramente, se mantienen activos sus compuestos funcionales como las antocianinas y la vitamina C. Esta constatación "abre la puerta a introducir nuevos estándares de calidad, más centrados en el valor nutricional que en la estética del producto, con implicaciones directas en la comercialización y el aprovechamiento del fruto", han señalado.

El doctor Antonio Escribano, que ha participado en la presentación, ha destacado que "el verdadero valor de estos frutos no está solo en su sabor, sino en el extraordinario potencial que la ciencia ha puesto hoy negro sobre blanco" los análisis del GO Valueberry "revelan concentraciones de antocianinas, quercetina y ácido clorogénico capaces de situar al arándano andaluz entre los alimentos con mayor capacidad antioxidante del mercado; y el GO Shelflife demuestra que la frambuesa mantiene intactos sus niveles de vitamina C y compuestos antiinflamatorios incluso después de varios días de vida poscosecha".

"Con estos datos en la mano, tenemos la obligación -y no hablo solo de productores o distribuidores, sino de toda la sociedad- de entender que cada euro invertido en alimentos saludables es un ahorro directo en gasto sanitario futuro. Por ello propongo establecer pautas de consumo diario: una ración mínima de 80 a 100 gramos de frutos rojos al día, la clásica 'taza de berries', sería suficiente para obtener beneficios medibles en la modulación del colesterol, el control glucémico y la protección cardiovascular, entre otros", ha recomendado.

GO Valueberry y GO Shelflife Raspberry constituyen un "ejemplo" de colaboración público-privada y "transferencia de conocimiento, al servicio de un sector que, desde Andalucía, lidera la producción europea de berries y marca el camino de una agricultura moderna, saludable y respetuosa con el medio ambiente".