Ecologistas lamentan la muerte por atropello de dos linces en el entorno de Doñana (Huelva)

HINOJOS (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

Dos ejemplares de lince ibéricos han muerto tras ser atropellados el pasado sábado en la carretera que une Hinojos (Huelva) con Villamanrique de la Condesa (Sevilla), según ha señalado Ecologistas en Acción.

El portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, ha señalado que estos dos ejemplares, "cachorros de pocos meses" de una camada de una hembra asentada en el arroyo de Gato, que "tuvo cinco crías", tres de las cuales "tuvieron que se trasladado a un centro de cría en cautividad".

En este sentido, Romero ha lamentado que la carretera que une Hinojos con Villamanrique de la Condesa es "un punto negro en cuanto a atropellos de linces", ya que "no es la primera vez que aparecen", toda vez que ha remarcado que, "de hecho, todos los años mueren varios ejemplares".

"Es una carretera que está señalizada con cartelería especializada, con señales de limitación de la velocidad y que no se respetan ni se controlan los límites de la velocidad. El año pasado, en el 2024, murieron tres linces atropellados en la comarca de Doñana y dos por disparo. Este año van varios ejemplares, pero no sabemos el número porque no existe una política de transparencia en cuanto a la información", ha remarcado.

Asimismo, ha incidido en que el censo de la población de linces en la zona Doñana-Aljarafe se encuenta en torno a "unos 130 ejemplares". "La población es cierto que se está recuperando y que se está dispersando por otras zonas, pero no estamos haciendo nada o muy poco en corregir las causas y estos puntos negros", ha remarcado.

"Desgraciadamente, los atropellos constituyen la primera causa de mortalidad y es evitable si tenemos colaboración ciudadana y, por supuesto, una política decidida por parte de las administraciones públicas", ha finalizado.