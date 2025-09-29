Endesa refuerza la red de media tensión de Cañaveral de León (Huelva)

Endesa ha presentado al alcalde de Cañaveral de León (Huelva), Miguel Muñoz, las acciones que desarrollará en el municipio para el refuerzo de la red de media tensión y el fortalecimiento del suministro eléctrico. - ENDESA

Endesa ha presentado al alcalde de Cañaveral de León (Huelva), Miguel Muñoz, las acciones que desarrollará en el municipio para el refuerzo de la red de media tensión y el fortalecimiento del suministro eléctrico. Durante el encuentro, los responsables de e-distribución, filial de Redes de Endesa, en Huelva, detallaron el alcance de estas obras, que supondrán una inversión cercana a los 800.000 euros.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, la primera intervención contempla la reforma de una línea de media tensión que conecta el término municipal de Cañaveral de León con la aldea de Carboneras, en Aracena. Para ello, un equipo de técnicos especializados llevará a cabo la sustitución de más de 4.485 metros de cableado de media tensión, que estará dotado con la última tecnología y destacará por su alta resistencia a la humedad, su mayor capacidad de transmisión de potencia y su resistencia a temperaturas elevadas.

Además de esta primera intervención, Endesa llevará a cabo un importante proyecto de cierre de la red, con el objetivo de crear un anillo eléctrico, lo que permitirá que, ante cualquier incidencia, el suministro pueda derivarse por rutas alternativas y garantizar así la continuidad del servicio.

En el marco de este proyecto, se instalarán 8.000 metros de nuevo cableado de media tensión y 40 torres, diseñadas con medidas específicas para la protección de la rica avifauna de la zona. La instalación de las torres requerirá el uso de grúas de gran tonelaje debido a su tamaño y peso, ya que cada una puede llegar a medir 26 metros de altura y pesar 730 kilos.

Esta actuación, según han señalado desde la empresa, "no solo mejorará la calidad y continuidad del suministro eléctrico en Cañaveral de León, sino que también tendrá un impacto directo en los municipios aledaños de Corteconcepción, aldeas de Aracena, Cumbres Mayores e Hinojales".

Estas obras se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución, destinado a la renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas onubenses, con el objetivo de reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de energías renovables en la red.