Enviado mensaje Es-Alert para el desalojo de Villanueva de las Cruces por el incendio de El Cerro del Andévalo (Huelva)

Es-alert enviado ante el desalojo de Villanueva de las Cruces. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha decretado este miércoles el desalojo preventivo de Villanueva de las Cruces (Huelva) por el incendio declarado este martes en El Cerro de Andévalo, para ello, se ha enviado 'Es-Alert' a los ciudadanos.

Según ha indicado el 112 en sus perfiles de redes sociales, se ha enviado 'Es-Alert' ante la evolución del incendio de El Cerro de Andévalo por el que están avisando a los vecinos del desalojo de Villanueva de las Cruces.

Así, el mensaje señala que los afectados deben dirigirse en dirección a Calañas, toda vez que piden cerrar puertas y ventanas y seguir las indicaciones de operativos en la zona.

Asimismo, el Ayuntamiento de Calañas ha informado a través de sus redes sociales que ante el desalojo preventivo del municipio de Villanueva de las Cruces, que el pueblo está acogiendo a los vecinos y vecinas desplazados.

Esta actuación está siendo coordinada por el Ayuntamiento de Calañas junto con el equipo de Protección Civil de Calañas, siguiendo las instrucciones de EMA 112 de Andalucía, con el objetivo de "garantizar una atención adecuada y organizada". "Por ello, rogamos a la ciudadanía que no se acerque al Pabellón Polideportivo, evitando así aglomeraciones y facilitando el trabajo de las personas que allí se encuentran".

Por otro lado, se mantiene cortada al tráfico la carretera A-475 entre los km 11,8 y 22,4 en Villanueva de las Cruces-Alosno por el incendio.

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, señalaba a mediodía que aunque se encontraba "prácticamente perimetrado" el Infoca estaba pendiente del "cambio de viento que podría generar algún escape del perímetro".

"Hay previsión de que el viento pueda a mediodía cambiar de oeste a este. Por ello, estamos actuando precisamente para prevenir en caso de que eso se produzca", indicó.

Actualmente, en el dispositivo se encuentran cerca de 150 personas conformados por diez retenes, dos bricas, 12 medios aéreos, seis camiones -- cuatro del Infoca y dos de Enece--, una unidad de meteorología y de transmisiones, un módulo de oficina de mando y una unidad médica, seis técnicos de operaciones, dos técnicos de Medio Ambiente, un técnico analista, el director del COP y varios encargados de emergencia.